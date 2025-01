„Pani učiteľka, prečo nič nevidím?“ Žiak (8) náhle prišiel o zrak, príčina šokovala aj lekárov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na Facebooku bol zverejnený príbeh osemročného chlapca, ktorý náhle stratil zrak počas vyučovania v škole. V príspevku na Facebooku, ktorý zdieľala doktorka Erna Nadiaová, sa podľa portálu Unilad uvádza, že náhle skríkol: „Pani učiteľka, prečo nič nevidím?“ Učiteľka okamžite zavolala rodičom a chlapec bol hneď prevezený do nemocnice. Rôzne testy však potvrdili úplnú slepotu z nedostatku vitamínu A. Lekárka upozorňuje rodičov, aby dbali na vyváženú stravu svojich detí. Chlapec totiž konzumoval prevažne spracované jedlá, ako nugety, klobásy a sušienky. „O nedostatku vitamínu A hovoríme vtedy, keď vášmu telu chýba také množstvo, ktoré potrebuje na správne fungovanie. Jeho nedostatok môže spôsobiť stratu zraku a slepotu. Môže tiež viesť ku komplikáciám s kožou, srdcom, pľúcami, tkanivami a imunitným systémom,“ uvádza Cleveland Clinic.

Pokiaľ ide konkrétne o oči, vitamín A je životne dôležitý pri tvorbe špecifických pigmentov pre správne fungovanie sietnice. „Vaše oči potrebujú vitamín A aj na produkciu vlhkosti, aby bola rohovka správne vlhká. Ak by bola príliš suchá, môže sa poškodiť a viesť k slepote,“ doplnila klinika v Clevelande. Lekárka uviedla, že keď sa dozvedela o tomto prípade, veľmi ju to nahnevalo. „Ako matka viem, že nemôžeme vždy variť a je to preto, že sme zaneprázdnené, ale snažme sa nakupovať vhodné jedlo, ktoré je plnohodnotné,“ uviedla na sociálnej sieti. Poznamenala, že nezverejnila tento príbeh, aby niekoho odsúdila, ale ako pripomienku.

A ako si zabezpečiť dostatočný príjem vitamínu A v strave? Cleveland Clinic odporúča konzumovať zelenú zeleninu, ako je brokolica, spolu s oranžovými a žltými ovocím a inou zeleninou, pečeň, hovädzie a kuracie mäso, lososa, vajcia a mliečne výrobky. Ak je to potrebné, môžete vždy užívať aj výživové doplnky.