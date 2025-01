Takto meteorit ešte nikto nenakrútil: Unikátne VIDEO fascinuje aj skúsených vedcov! Veď pozrite sami

(Zdroj: YouTube/IFLScienceOfficial)

Keď stál Joe Velaidum pred svojím domom, aby sa vydal na prechádzku so psami, určite netušil, že mu toto náhodné načasovanie zrejme zachránilo život. Ak by sa totiž zdržal na tomto mieste o niečo dlhšie, mohol sa stať druhým človekom v histórii, ktorého zasiahol meteorit. „Je neskutočné pomyslieť na to, aké vzácne a blízke bolo toto stretnutie. Stál som priamo na mieste dopadu, len niekoľko minút predtým,“ povedal Velaidum, píše portál IFLScience. „S partnerkou Laurou sme sa rozhodli vziať psov na rýchlu prechádzku. Nebolo na tom vôbec nič nezvyčajné. Až na to, že som sa zastavil na chodníku, aby som upratal psiu vôdzku pohodenú na tráve, pretože v ten deň mali prísť záhradníci pokosiť trávnik. Nikdy sa na tom mieste nezastavujem. Keby som tam zostal len o minútu alebo dve dlhšie, určite by ma zasiahol meteorit a pravdepodobne by ma usmrtil. Takže v čase, keď som nevinne dvíhal vôdzku, rútil sa na mňa meteorit.“

Joe mal teda obrovské šťastie, že v čase dopadu vesmírneho telesa bol už so svojimi psami mimo pozemku. To, čo sa stalo, zistil až po návrate domov, keď našiel na zemi tmavé úlomky. Na niektorých záberoch jeho bezpečnostnej kamery je vidieť aj to, ako meteorit padá na Zem. Joe úlomky hneď usilovne pozbieral a poslal Chrisovi Herdovi, správcovi zbierky meteoritov na Albertskej univerzite. Ich hmotnosť dosahovala približne sedem gramov. Herd po analýze vzoriek zistil, že ide o chondrity, čiže najstaršie známe skaly, ktoré vznikli počas formovania slnečnej sústavy. „Je ohromujúce pomyslieť na to, že tento kus precestoval stovky miliónov kilometrov a pristál na prahu nášho domu, kde som stál len niekoľko minút predtým,“ pokračoval Joe.

Podľa Herda sa meteorit pri vstupe do atmosféry pravdepodobne pohyboval rýchlosťou približne 60 000 kilometrov za hodinu a pred dopadom na zem spomalil na konečnú rýchlosť približne 200 kilometrov za hodinu. Hoci je tento typ najbežnejší, ide o veľmi zriedkavú udalosť. Prečo? Pravdepodobne je to jediný známy prípad, kedy sa podarilo zdokumentovať video a súčasne aj zvukový záznam dopadu meteoritu. „Nie je to nič, čo by sme predtým počuli,“ povedal Herd. „Z vedeckého hľadiska je to niečo nové. Žiadny iný pád meteoritu nebol zdokumentovaný takýmto spôsobom so zvukom. Pridáva to úplne nový rozmer do prírodnej histórie,“ doplnil vo vyhlásení Albertskej univerzity.