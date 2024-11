Manažérka nevestinca prehovorila o ŠIALENÝCH incidentoch: Fajka na cintoríne či klient v kostýme medveďa!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kate Denoirová vedie legálny nevestinec v Los Angeles v Spojených štátoch. Denoirová poskytuje len priestor a zabezpečenie, pričom samotné služby sú v réžii pracovníčok. Nedávno vo videu na TikToku zverejnila niektoré z najbizarnejších skúseností a príbehov, ktoré sama zažila. Napríklad jeden z klientov zaplatil pracovníčke 4 500 dolárov (4 224,51 eur), aby ju odviezol na cintorín. Tam si zapálili cigaretu a potom ju odviezol späť. Ďalší klient sa objavil v kostýme ľadového medveďa, pripravený na netradičné hranie rolí. Iný muž chcel byť inštalatérom a celú návštevu nevestinca strávil opravou toalety.

Manažérka Kate Denoirová tiež opisuje, že v jej zariadení sa často odohrávajú rôzne scény, kedy manželky či priateľky sledujú partnerov cez telefón a prídu ich konfrontovať priamo do zariadenia. Jedna pracovníčka sa takmer postarala o evakuáciu budovy, keď omylom zapálila miestnosť. Ďalšou kuriozitou bol pár – ona pracovala iba v pondelky, on tam chodil v piatky. Nikdy sa nestretli a ani jeden netušil, že ten druhý toto zariadenie pravidelne navštevuje. Jej otvorené priznania sa na sociálnych sieťach stretli s masívnymi reakciami ľudí.

Jedna z komentujúcich uviedla: „Ak mi niekto chce zaplatiť za to, aby som sa obliekla za medveďa, nemám s tým problém!“ Ďalšia zavtipkovala: „Aj ja by som sa hádala s manželom! Prečo ma nevzal so sebou? Nechcem zostať mimo hry.“ Iný Denoirovej odkázal: „Dievča, mala by si napísať knihu o týchto bláznivých príhodách.“ Tretia komentujúca dodala: „Ten prvý prípad je ako práca snov. Milujem cintoríny – cigarety už menej, ale dá sa to zvládnuť.“