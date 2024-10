Učiteľka fyziky verí, že Zem je v skutočnosti plochá: TOTO je dôvod, prečo nemôžeme spadnúť z jej okraja!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Plochozemci sú presvedčení, že naša zemeguľa nie je guľatá a k ich zástancom patrí aj učiteľka fyziky Shelley Lewisová. „V skutočnosti to už nenazývam presvedčením, pretože mám toľko dôkazov, že sa to stalo viac-menej vedeckým faktom,“ povedala pre portál Unilad. „Niečo sa deje. Buď žijeme v simulácii, alebo je Zem plochá, ale čokoľvek nám bolo povedané, je určite pochybné.“ Predtým, ako sa stala zástankyňou tejto teórie, mala ambície stať sa astronautkou a dostať sa na prestížnu vojenskú akadémiu West Point. Po skončení služby teraz delí svoj čas medzi produkciu filmov o plochej Zemi, písanie vegánskych kuchárskych kníh a vyučovanie. Učí fyziku na súkromnej škole a zdôraznila, že svojich študentov neučí teóriu plochej Zeme, ale pracuje s učebnicou.

„Chcela som byť astronautkou,“ povedala. „Mojím snom bolo byť prvou ženou, ktorá sa prechádza po Mesiaci. Myslela som si, že ľudia, ktorí veria, že Zem je plochá, ničia vedu.“ S touto teóriou ju zoznámil jej priateľ pilot. Po vykonaní vlastného výskumu sa presvedčila a povedala: „Začala som robiť rozhovory s pilotmi, inžiniermi a odborníkmi na balistické zbrane a všetko to poukazovalo na plochú Zem.“ Opísala aj to, aký je princíp tejto teórie. „Ak si predstavíte disk alebo dokonca hodiny, je to uzavretý systém.“ Vysvetľuje, že ak si ľudia myslia, že v takomto prípade by mohli spadnúť z okraja zemegule, tak sa mýlia, pretože by mohlo ísť buď o nekonečnú rovinu, alebo by to mohol byť uzavretý systém s kupolou. Doplnila, že jej podstata spočíva na vrchole stĺpov, pričom „uzavretý“ systém je obklopený vodou, ako aj „trónnou sálou Boha, riekou života“.

Lewisová priznala, že síce je teória o plochej Zemi kontroverzná, stále je založené na vede. „Idete proti vede, viete o Newtonovi a Keplerovi a všetkých veľkých vedcoch, ale v podstate spochybňujete všetky roky výskumu. Ale nie je práve toto veda?“ Pokiaľ ide o vplyv tohto presvedčenia na jej život, Lewisová povedala, že jej rodičia ju bezvýhradne milujú, ale jeden z jej svokrovcov s ňou nechce mať nič spoločné. Niektorí ľudia z jej okolia si však myslia, že by zrejme potrebovala sociálnu kontrolu. Domnieva sa, že pokiaľ ide o plochú Zem, mnohí sú čoraz otvorenejší. „Stále je to okrajová téma, ale je veľa ľudí, ktorí o nej pochybujú. Myslím si, že sú k tomu otvorenejší, ale je to kontroverzné.“

Ako prví začali o plochej zemeguli hovoriť Gréci. Filozof Eratosthenes vypočítal obvod Zeme s pozoruhodnou presnosťou, čo neskôr zopakoval indický matematik Árjabhata. V stredoveku panoval názor, že naša planéta je guľatá, pričom najstarší zachovaný glóbus pochádza z roku 1492. Teória plochej Zeme sa stala populárnejšou v 19. storočí a pretrvala až do 20. storočia. V roku 1956 bola založená Medzinárodná spoločnosť pre plochú Zem a vyzeralo to tak, že diskusie o tvare našej planéty ukončia vesmírne preteky a snímky z Mesiaca. Keď ich však ukázali zakladateľovi tejto spoločnosti, Samuelovi Shentonovi, poznamenal: „Je ľahké pochopiť, ako takáto fotografia môže oklamať netrénované oko.“ A hoci sa odvtedy objavilo oveľa viac snímok Zeme z vesmíru a pribudli aj technológie, ako sú satelity GPS, vysielače a navigácia lietadiel, v ére sociálnych médií počet plochozemcov stále rastie.