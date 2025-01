Sú padajúce hviezdy, pri ktorých si niečo želáte, naozaj mŕtve? Astronómka odhalila ŠOKUJÚCU pravdu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY - Je pravda, že svetlo hviezd k nám cestuje tisíce rokov, no väčšina hviezd, ktoré vidíme na nočnej oblohe, je stále nažive. Astronómka Laura Nicole Driessenová vysvetľuje, prečo je mýtus o padajúcich hviezdach, pri ktorých si niečo želáme, mylný.

Na sociálnych sieťach často koluje myšlienka, že hviezdy, ktoré vidíme, už dávno zanikli, pretože ich svetlu trvá milióny rokov, kým dorazí na Zem. „Toto však nie je pravda,“ uviedla Laura Nicole Driessenová, postdoktorandka v oblasti rádioastronómie na Univerzite v Sydney, vo svojom článku na portáli The Conversation. Podľa nej hviezdy, ktoré vidíme voľným okom, nie sú vzdialené milióny svetelných rokov. „Všetky hviezdy, ktoré dokážeme pozorovať, sú súčasťou našej galaxie, ktorá má priemer približne 100 000 svetelných rokov,“ vysvetľuje Driessenová. „Aj tie najvzdialenejšie viditeľné hviezdy sú od nás vzdialené maximálne 74 000 svetelných rokov.“

Na jasnej nočnej oblohe môžeme voľným okom pozorovať hviezdy s magnitúdou až 6,5, čo sú najvzdialenejšie hviezdy približne 10 000 svetelných rokov od Zeme. „Ak si niečo želáte pri takejto hviezde, jej svetlo k vám cestovalo 10 000 rokov,“ uvádza Driessenová. Ak by želanie mohlo cestovať rýchlosťou svetla späť k hviezde, dorazilo by k nej po ďalších 10 000 rokoch. „Hviezda by bola v tom čase o 20 000 rokov staršia, čo je vo veku hviezd nepatrná chvíľa,“ dodáva.

Podľa Yale Bright Star Catalogue približne 40 percent hviezd viditeľných voľným okom je masívnych. „Aj tie najkratšie žijúce masívne hviezdy existujú stovky tisíc rokov,“ hovorí Driessenová. Zvyšné hviezdy majú životnosť miliardy rokov. Ak si chcete byť istí, že hviezda, pri ktorej si niečo želáte, je stále nažive, Driessenová odporúča začať blízko. „Alpha Centauri, náš najbližší hviezdny systém, je vzdialený len štyri svetelné roky. To znamená, že vaše želanie k nej dorazí za osem rokov.“ Ďalším bezpečným kandidátom je Sírius, najjasnejšia hviezda na oblohe, vzdialený 8,6 svetelných rokov, alebo Epsilon Eridani, ktorý je vzdialený 10 svetelných rokov a má pred sebou milióny rokov života. „Obe tieto hviezdy sú ideálne pre vaše želania,“ dodáva.