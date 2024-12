Zobúdzate sa pár minút pred zvonením budíka? Vedci vysvetlili, prečo sa to deje a ako tomu zabrániť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Pri zobúdzaní sa spoliehame na mobilné telefóny a nastavenie budíkov. Určite ste si ale všimli, že niekedy sa zobudíte tesne pred zvonením budíka. Pravdou je, že existuje vedecký dôvod, prečo sa to deje.

Ľudské telo riadi suprachiazmatické jadro, mozgové centrum, ktoré pod vplyvom svetelných signálov vykonáva prácu prirodzených hodín. Ide o zhluk nervových buniek v tvare písmena V, ktorý sa nachádza v hypotalame. Nervy hrajú dôležitú úlohu, pretože kontrolujú krvný tlak, telesnú teplotu a čo je v tomto prípade najdôležitejšie, zmysel pre čas. Suprachiazmatické jadro môže rozhodnúť aj o tom, kedy sa cítite ospalí a kedy ste úplne bdelí. Telesné hodiny reagujú na rutinu a sú efektívnejšie, keď chodíte spať každú noc v rovnakom čase a vstávate každé ráno v rovnakom čase.

(Zdroj: Getty Images)

Proteín nazývaný PER je v tejto situácii veľmi dôležitý, pretože podľa portálu Ladbible reguluje cyklus spánku a bdenia. Hladiny bielkovín počas dňa stúpajú a klesajú, pričom svoj vrchol dosahujú večer a v noci sú naopak najnižšie. Nízka hladina tohto proteínu povedie k nízkemu krvnému tlaku, vďaka čomu sa cítite ospalo. Vedci tvrdia, že ak sa budete držať konzistentného spánkového plánu, vaše telo sa naučí prispôsobiť a zvýšiť hladiny PER tesne predtým, ako sa spustí budík. Hovorí sa, že k tomuto zvýšeniu zvyčajne dôjde asi hodinu pred spustením budíka, pretože v tom čase telo začne uvoľňovať stresové hormóny.

Keď ste sa nezobudili pred budíkom, samotný budík a zvuk, ktorý vydáva, môže to byť poriadny šok a v dôsledku toho to môže spôsobiť stres pre vaše telo. Aby tomu vaše telo zabránilo, začne produkovať PER skôr v noci, a preto sa môžete zobudiť niekoľko minút pred spustením budíka.