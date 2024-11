Dievčina (27) šokovala svojím priznaním: Vyspala sa s vlastným bratom! Ľudia ju posielajú na psychiatriu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Dvadsaťsedemročná nemenovaná žena v príspevku na Reddite vysvetlila, že už rok je zahľadená do svojho devätnásťročného brata. Keď sa spoločne vybrali na drink do miestneho baru, veci nabrali temnejší spád. Používatelia sociálnej siete žene odporúčajú, aby okamžite vyhľadala odborníka.

„Mala som pohlavný styk so svojím bratom a neviem, ako sa k tomu mám postaviť,“ napísala žena v príspevku na Reddite. „Včera som vzala svojho brata so sebou do miestneho baru, pretože kvôli vysokej škole zažíva neľahké obdobie a potreboval rozptýlenie. Opili sme sa a rozhodli sme sa hrať Pravda alebo odvaha. Keďže sme boli len dvaja, pýtali sme sa jeden druhého. Po niekoľkých otázkach som začala cítiť nejaké motýle v bruchu a išla som na toaletu,“ vysvetlila. Keď sa vrátila späť, všimla si, že jej brat medzičasom vypil väčšie množstvo alkoholu a bol celkom opitý. „V každom prípade sme pokračovali v hre, a keď som bola na rade, vyzvala som ho, aby ma pobozkal na pery. Urobil to a prišlo mi to také neskutočné, že neviem, ako to vysvetliť,“ priznala vo svojom príspevku.

Postupne si navzájom pokladali čoraz odvážnejšie otázky, až ho napokon žena v rámci hry vyzvala, aby sa s ňou vyspal. „Robili sme to asi pol hodiny a bolo to také príjemné. Som doňho zahľadená, odkedy mal 18 rokov a teraz bol medzi mojimi nohami? Zdalo sa mi, že som dosiahla svoj cieľ,“ uviedla. Súrodenci žijú spolu so svojou slobodnou matkou. „V každom prípade, keď sme obaja skončili, vrátili sme sa domov a naša mama našťastie spala.“ Očividne zmätená autorka príspevku napokon dodala: „Teraz som sa zobudila a neviem, ako mám reagovať. Neviem, či ho môžem konfrontovať s tým, čo sme robili minulú noc, pretože som zmätená. Bolo to preto, že sme boli opití, alebo by sa to aj tak stalo?“

Používatelia Redditu boli znechutení činmi ženy a o svoje názory sa podelili v komentároch. Mnohí jej radili, aby začala chodiť na terapiu a bolo im neskutočne zle z jej sexuálnej túžby po bratovi. „Potrebujete terapiu a pravdepodobne psychiatrické oddelenie,“ napísal jeden z komentujúcich. „Dosiahli ste váš cieľ? VÁŠ CIEĽ? Ženská, si pomätená,“ pridal sa ďalší. „Fuj!“ uviedol tretí. „Vyhľadajte pomoc,“ dodal štvrtý komentujúci.