Toto je najdlhší film na svete: Na jeho pozretie vám nebude stačiť ani mesiac! Neuveríte, čo zachytáva

Švédsky film s názvom „Logistics“ z roku 2012, ktorý napísali a vytvorili Erika Magnussonová a Daniel Andersson, bol v čase svojho uvedenia nazvaný „experimentálnym filmom“. Inšpirácia pre film prišla v roku 2008, keď chceli dvaja scenáristi preskúmať, odkiaľ pochádzajú moderné elektronické zariadenia. „Výrobný cyklus krokomera v obrátenom chronologickom poradí,“ uvádza sa v popise filmu na IMDb. Celý film bol natočený v reálnom čase a zachytáva cestu z obchodu v Štokholme až po továreň v Číne, s niekoľkými zastávkami po ceste vrátane Insjönu, Göteborgu, Bremerhavenu, Rotterdamu a Malagy.

Film bol zverejnený na YouTube, no kvôli dĺžke filmu a pravidlám o maximálnej dĺžke videí bol rozdelený na niekoľko osemhodinových videí. Ak by ste si ho chceli pozrieť celý, pred obrazovkou by ste museli presedieť neuveriteľných 857 hodín, čo predstavuje 51 420 minút alebo 35 dní a 17 hodín. To znamená, že by ste museli obetovať päť týždňov, aby ste si tento film pozreli celý a súdiac podľa nedostatku recenzií a hodnotení ide o výkon, na ktorý sa nikto doposiaľ nepodujal.

K dispozícii je však aj skrátená 72-minútová verzia, ktorá je zostrihom záberov prevzatých z webovej stránky projektu. Táto skrátená verzia vznikla zostrihom 37 jednotlivých dvojminútových klipov natočených v každý deň natáčania, aby divákom, ktorí majú záujem, ponúkla štandardnejšiu verziu filmu.