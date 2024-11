Lekár varuje pred populárnym sexuálnym aktom: Zvyšuje riziko nepríjemných infekcií! TU to radšej nikdy nerobte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Sex mimo spálne je pre mnohé páry spôsob, ako oživiť vzťah a vniesť do intímneho života viac vzrušenia. Gauč sa stal jedným z najpopulárnejších miest na takéto chvíle, no odborníci varujú pred rizikami, ktoré vám pri sexe na týchto miestach hrozia.

Ak patríte k tým, ktorí radi skúšajú intímnosti mimo spálne, mali by ste zbystriť pozornosť. Hoci je spálňa najčastejším miestom na vykonávanie milostných aktivít, niektoré páry sa rozhodnú posunúť hranice a skúsiť to na iných miestach v domácnosti. Túžba po zmene a vzrušení však prináša aj riziká, na ktoré odborníci upozorňujú, najmä ak zanedbáte základné hygienické návyky. Rôzne prostredia môžu byť lákavé, no je dôležité mať na pamäti bezpečnosť a zdravie. Miesto, ktoré aktuálne patrí medzi najobľúbenejšie, je gauč. Až 97 percent ľudí v nedávnom prieskume priznalo, že si na svojej pohovke užilo intímne chvíle, informuje portál Unilad.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa štúdie uskutočnenej britskou spoločnosťou Sofa Club každý piaty účastník ankety uviedol, že počas sexu na gauči necháva zapnutú televíziu v pozadí. Zo vzorky 500 respondentov sa 26 percent mužov a 24 percent žien zhodlo, že obývačka im poskytuje väčší pocit pohodlia ako iné miesta v domácnosti. Pohovka tak pre mnohých predstavuje ideálnu kombináciu komfortu a spontánnosti. Napriek tomu odborníci pripomínajú, že aj na miestach, ako je gauč, je dôležité myslieť na hygienu a udržiavať čistotu, aby ste predišli prípadným zdravotným komplikáciám.

Doktorka Hana Patelová, praktická lekárka britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS) a expertka v medicínsko-právnych posudkoch, upozorňuje: „Hoci môže byť sex na pohovke zábavný, prináša určité riziká. Jedným z nich je vyššia pravdepodobnosť bakteriálnych infekcií, keďže gauče sa zvyčajne neudržiavajú tak čisté a hygienické ako posteľná bielizeň.“ Popularita sexu na gauči spočíva podľa odborníkov v jeho spontánnosti, ktorá pomáha oživovať vzťah a udržiavať vzrušenie. Takéto prostredie často vytvára intímnejšiu atmosféru, ktorá podporuje flirtovanie a predohru, pričom prechod do spálne už nemusí byť potrebný. Prítomnosť televízie v obývačke navyše dokáže navodiť tú správnu náladu. Film či seriál môžu spustiť emocionálne a fyzické vzrušenie, ktoré vedie k vášnivým momentom. Sex v spálni je často spojený s rutinnými návykmi, čo môže byť v porovnaní so spontánnym zážitkom na gauči menej zaujímavé.