Nový výskum odhalil, kedy ženy najčastejšie zažívajú orgazmus: Páni, výsledky vás nepotešia!

Viacero výskumov zistilo, že muži zažívajú orgazmus počas sexu oveľa častejšie ako ženy. Príčin môže byť veľa, no odborníčky sa nedávno pozreli na to, do akej miery ovplyvňuje vyvrcholenie výber partnera. Ich zistenia pravdepodobne mužov príliš nepotešia.

Nový výskum zistil, že rozdiel v orgazme medzi mužmi a ženami môže byť ovplyvnený aj pohlavím ich sexuálneho partnera. Podľa článku v časopise Social Psychological and Personality Science ženy s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu orgazmus pri sexe so ženou než s mužom. „Tento výskum prispieva k pochopeniu rodových rozdielov a nerovností. Tiež vrhá svetlo na to, prečo existuje rozdiel v orgazme – konkrétne, ako môžu rozdielne očakávania od sexu s mužmi a ženami vysvetliť tieto rozdiely,“ uviedla spoluautorka štúdie Grace Wetzelová, výskumníčka v oblasti sociálnej psychológie na Rutgers University.

V štúdii z roku 2017, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 000 ľudí, 95 percent heterosexuálnych mužov uviedlo, že zvyčajne alebo vždy majú orgazmus pri sexe, v porovnaní s iba 65 percentami heterosexuálnych žien. Štúdia odhaľuje, že ženy majú rôzne očakávania od sexu v závislosti od pohlavia svojej polovičky. S väčšou pravdepodobnosťou očakávajú orgazmus so ženou, a preto je pravdepodobnejšie, že sa usilujú o dosiahnutie orgazmu prostredníctvom stimulácie klitorisu. Väčšina žien tvrdí, že na dosiahnutie orgazmu potrebujú aspoň určitý stupeň stimulácie klitorisu: 70 až 90 percent žien nedokáže dosiahnuť orgazmus len z penetračného sexu.

Odborníci preto zistili, že pri pohlavnom styku so ženou sa ženy s väčšou pravdepodobnosťou samy aktívne usilujú o orgazmus. To podporuje výskum z roku 2006, ktorý zistil, že ženy majú väčšiu pravdepodobnosť orgazmu, keď spia so ženami ako mužmi, pričom 64 percent bisexuálnych žien uviedlo, že zvyčajne alebo vždy dosahujú orgazmus, keď majú sex so ženami. „Ak chcú ženy alebo muži v partnerskom vzťahu so ženami zvýšiť svoj vlastný orgazmus alebo orgazmus svojich partneriek, mali by vytvoriť prostredie, ktoré podporuje dosiahnutie orgazmu prostredníctvom rôznych sexuálnych aktov, najmä tých, ktoré zahŕňajú stimuláciu klitorisu,“ uviedla vedúca autorka štúdie Kate Dickmanová z Rutgers University.

Problémom nie je sex s mužmi

Wetzelová dodala, že hlavným problémom nie je to, či ženy spávajú s mužmi alebo ženami – problémom sú scenáre a očakávanie, ktoré prichádzajú s heterosexuálnym sexom. „Problémom je dominantný sexuálny scenár spojený s heterosexuálnym sexom,“ vysvetlila Wetzelová. Okrem toho odborníčky zdôrazňujú, že sexuálna intimita je dôležitejšia ako dosiahnutie orgazmu. „Táto štúdia je len jednou časťou rozsiahlejšej konverzácie o rodových rozdieloch,“ povedala Dickmanová. „Orgazmus je len jedným z aspektov sexuálneho uspokojenia a tento výskum by sa nemal nesprávne interpretovať tak, že naznačuje, že orgazmus je jediným meradlom napĺňajúceho sexuálneho zážitku,“ dodala.