Väčšina mužov sexuje nesprávne, tvrdí odborníčka: TOTO vaša partnerka ocení oveľa viac! A vám sa poriadne uľaví

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY – Sex je neodmysliteľnou súčasťou mnohých vzťahov. To, ako má táto intímna aktivita vyzerať, je však často pokrivené pornom. Odborníčka na zoznamovanie a vzťahy Jana Hockingová preto odhalila jeden fakt o sexe, ktorý mnohých mužov šokuje.

„Páni, je tu niečo, o čo sa s vami chystám podeliť, čo vám pravdepodobne prinesie veľkú úľavu,“ uviedla Hockingová v úvode svojho článku pre portál news.com.au. Svojim priateľkám položila jednoduchú otázku: „Boli by ste radšej, keby chlap vydržal v spálni 30 sekúnd alebo jednu hodinu?“ Odpoveď môže zaskočiť mnohých mužov, no všetky Hockingovej priateľky sa zhodli na tom, že preferujú prvú možnosť – aby sex trval 30 sekúnd. „Verte či nie, je to vlastne najväčší kompliment,“ priblížila odborníčka. Spomenula predovšetkým porno, kvôli ktorému si viacero mužov myslí, že dobrý sex musí trvať celú večnosť.

(Zdroj: Getty Images)

„Pravdou je, že ženy dávajú pri sexe viac prednosť kvalite ako kvantite. Rýchlovka môže byť rovnako uspokojujúca ako maratón,“ prezradila Hockingová a zároveň sa podelila aj o niekoľko dôvodov, prečo je to tak. Podľa jej názoru je predohra veľmi podceňovaná. Preto všetkým mužom radí, aby sa namiesto hlavného aktu sústredili predovšetkým na predohru a venovali jej väčšinu času. Po druhé, Hockingová radí striedať polohy či prostredie. „Rýchlovka neznamená, že sa musíte držať starej rutiny,“ pripomenula.

Ako tretí dôvod, prečo je kratší sex lepší, uviedla, že je menej stresujúci. „Keď nie ste pod tlakom podávať výkony, môžete sa uvoľniť a užiť si moment,“ vysvetlila. Po štvrté, vďaka kratšiemu trvaniu sexu sa môžete milostným radovánkam oddávať častejšie, pretože je menej pravdepodobné, že budete unavení. Ďalším dôvodom je, že takýto druh sexu umožňuje ženám prevziať zodpovednosť. „Kvôli zastaraným predstavám o úlohe ženy v sexe môžu mnohé z nás pociťovať tlak, aby sme sa prispôsobili určitým sexuálnym stereotypom, ako je podriadenosť alebo pasívnosť. Rýchlovka môže podlomiť tieto stereotypy a dať ženám možnosť prevziať kontrolu nad ich vlastnou sexuálnou rozkošou. Rýchly orgazmus je často skvelým orgazmom,“ uviedla Hockingová.

„Takže nabudúce, keď budete mať obavy zo svojho výkonu, pamätajte: Nie je to o tom, ako dlho vydržíte, ale o tom, aký pocit z toho máte. Rýchlovka môže byť rovnako dobrá, ak nie lepšia ako maratón. Verte mi, vaša partnerka sa vám poďakuje,“ dodala odborníčka.