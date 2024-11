Interiérová dizajnérka odhalila PÄŤ produktov, ktoré by si v Ikei NIKDY nekúpila: Tú prvú máte určite doma!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ikea je známa svojimi zložitými uličkami, ktoré dokážu zmiasť aj toho najskúsenejšieho nakupujúceho. Interiérová dizajnérka Annie Elliottová sa však vo svojej sérii videí na TikToku podelila o odborné rady o tom, ktorým produktom by sa zákazníci mali radšej vyhnúť, obzvlášť pri zariaďovaní menších priestorov.

(Zdroj: Getty Images)

1. Stojacia lampa TÅGARP

Jedným z produktov, ktorý Elliottová rozhodne neodporúča, je stojanová lampa TÅGARP, ktorú možno nájsť v mnohých začínajúcich domácnostiach. Napriek jej popularite Elliottová dôrazne varuje pred jej kúpou: „Túto lampu si nekupujte! Čokoľvek iné, ale táto lampa je príšerná, prosím, nekupujte ju! Je tak škaredá!“ hovorí vo videu. „Je mi jedno, že stojí 14 dolárov (12,95 eur) – zaplatím vám aby ste si ju nekúpili.“ Vysvetľuje, že horné svetlo smeruje priamo na strop, čo znamená, že osvetľuje strop, kde svetlo vôbec nepotrebujete, a potom sa veľmi nepekne odráža späť nadol.

2. Misa OFTAST

Okrem cenovo dostupného nábytku ponúka Ikea aj množstvo lacných možností v oblasti kuchynského riadu. „Ak sa nechcete vydať vintage smerom, čo je úplne v poriadku, nedajte sa zlákať týmito miskami,“ varuje vo svojom ďalšom videu na TikToku. „Sú naozaj tenké a ak ich pustíte, jednoducho sa rozbijú, takže sa mi tieto misky naozaj nepáčia,“ vysvetlila. Elliottová tak poukazuje na to, že aj pri voľbe kuchynských doplnkov je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj kvalitu a trvácnosť produktov. Aj keď sa lacné misky môžu na prvý pohľad zdať ako dobrá ponuka, ich nízka kvalita môže viesť k sklamaniu v dlhodobom horizonte.

3. Vankúš SANDTRAV

Hodvábne vankúše môžu byť jedným z najjednoduchších spôsobov, ako osviežiť priestor s minimálnym úsilím. „Tento poťah na mňa vplýva smutne,“ hovorí Elliottová, zatiaľ čo drží tmavý vankúš. „Vložka je naozaj dobrá, ale prečo by ste si kupovali šedý vankúš? Má to byť veselý, zábavný doplnok! Na tmavom odtieni nie je nič zábavné.“ Pri výbere vankúšov by ste mali hľadieť na farby a vzory, ktoré pridajú do vášho interiéru radosť a energiu a vyhnúť sa odtieňom, ktoré môžu pôsobiť fádne a smutne.

4. Botník TRONES

Udržiavanie poriadku vo vašej predsieni alebo vstupnej hale môže byť nočnou morou, ak nemáte k dispozícii nábytok, do ktorého by ste ich mohli usporiadať. Elliottová je toho názoru, že pri organizácii priestoru by ste mali hľadať kvalitnejšie a funkčnejšie riešenia, ktoré vám uľahčia život a zároveň dodajú vášmu interiéru estetickú hodnotu. „Je to vyrobené z plastu, takže ju musíte namontovať na stenu," uviedla. Napokon vo videu dodala, že nie všetko, čo je populárne, je aj praktické.

5. Stôl HEMNES

Počet pracovníkov, ktorí pracujú výhradne z domu, v predchádzajúcich rokoch klesol, za čo mohla prevažne pandémia. Mnohí sa preto snažia o zostavenie kvalitného domáceho pracoviska. Ako však upozornila Elliottová, pri zariaďovaní pracovného prostredia by ste mali dbať na kvalitu a trvácnosť nábytku, aby ste predišli sklamaniu z nevhodných alebo nekvalitných produktov. Za taký považuje aj stôl Hemnes, ktorý je podľa jej slov príliš nestabilný.