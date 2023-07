Odborníčka radí: Týchto desať vecí si nikdy nedávajte do obývačky! Ôsma vás poriadne prekvapí

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Interiérová dekoratérka sa podelila o to, čo by do svojej obývačky nikdy nedala. Voľné vankúšové podušky na pohovke sú podľa jej slov frustrujúce, pretože sú náročné na údržbu. Rovnako neodporúča vešať príliš veľa obrazov a fotografií na stenu. Toto je desať vecí, na ktoré by ste si pri dekorovaní mali dávať pozor.