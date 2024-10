Odborníci radia: Ak chcete mať lepší sex, venujte päť minút TEJTO jednoduchej domácej práci! Neoľutujete

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Štúdie ukazujú, že neporiadok zabíja libido. Neusporiadaný priestor môže spôsobiť stres, čo nie je dobré pre náš sexuálny život,“ vysvetlila pre denník The Guardian sexuálna koučka Portia Brownová. „Možno sa pristihnete, ako pri sexe premýšľate: ‚Prečo som neodložila tú bielizeň?‘ namiesto toho, aby ste sa sústredili na potešenie,“ povedala. Cam Fraser, mužský sexuálny kouč, pre denník povedal, že spálňa by mala byť ako malá svätyňa, bez akéhokoľvek rozptýlenia, neporiadku alebo stresu. Týmto spôsobom sa vy a váš partner môžete cítiť uvoľnene a pripravení na intímny vzťah. Fraser radí, aby ste spálňu pravidelne udržiavali čistú. Ak sa vám to nedarí robiť pravidelne, vyhraďte si aspoň pár minút pred milostnou chvíľkou na upratanie spálne. „Ak máte na posteli špinavé oblečenie alebo treba odložiť bielizeň, všetko uložte do skrinky a zatvorte dvere,“ priblížil.

(Zdroj: Getty Images)

Odborníci tiež tvrdia, že existuje aj ďalší prekvapivý dôvod, prečo môže byť váš sexuálny život na bode mrazu – príliš veľa maznania. Ak je jedna osoba „maznáčik“, ale jej náprotivok nie, môže to viesť k problémom. Partner, ktorý maznanie príliš neobľubuje, sa môže cítiť prestimulovaný, až sa napokon sám od seba úplne odpojí. „Stane sa z toho kolotoč, kde sa jedna osoba stiahne, aby zväčšila vzájomnú vzdialenosť a druhá sa zase bude pokúšať túto vzdialenosť zmenšovať,“ pre portál HuffPost vysvetlila Natasha Silvermanová, terapeutka pre sex a vzťahy.

„Je to skutočne nezdravý cyklus pre oboch z partnerov a môže byť emocionálne veľmi škodlivý pre osoby, ktoré potrebujú viac spojenia,“ dodala Silvermanová. Aby ste sa tomu vyhli, nezabúdajte na pravidelnú komunikáciu so svojím partnerom. Pýtajte sa ho, čo má rád, no zároveň nezabúdajte ani na vlastné potreby a túžby. „Spôsob, akým ukazujeme náklonnosť, sa často opakuje v spôsobe, akým začíname sex. Takže ak dokážete zmeniť svoj prístup k maznaniu, môžete prelomiť nepríjemný cyklus aj pri sexe,“ uviedla Silvermanová.