Blondínka (27) sa presťahovala na Bali, razom prišla o vlasy: Turisti, na TOTO pozor! Môžete dopadnúť rovnako

(Zdroj: TikTok/travelwithholl)

Hollie Marieová si počas pobytu na Bali všimla, že jej 30 centimetrov dlhé blond vlasy začali zrazu rednúť. Pri každom česaní jej vypadávali obrovské chumáče. Napokon bola nútená urobiť zdrvujúce rozhodnutie a úplne si oholiť hlavu. „Človek berie veľa vecí ako samozrejmosť a potom je to šok, keď nastane niečo iné. Nikdy som nechcela mať vyholenú hlavu. Vedela som, že mi to nebude vyhovovať, vyzerala som ako Bob Staviteľ,“ povedala, informuje denník Mirror.

Hollie bola v roku 2021 vypadávaním vlasov natoľko traumatizovaná, že sa zmenila na samotárku. „Asi dva mesiace som nevychádzala von,“ uviedla. „Nechodila som nakupovať, do posilňovne, prestala som sa stretávať s ľuďmi, pretože som jednoducho nechcela nikoho vidieť,“ prezradila ďalej. V tom období bol dôvod vypadávania jej vlasov neobjasnený. „Išla som k lekárovi, lebo som si myslela, že mám alopéciu, ale moje mihalnice a obočie boli stále pekné,“ povedala. „Štruktúra mojich vlasov sa ale zmenila a pramene sa mi doslova zlievali. Boli tak strašne matné, že ľudia v kaderníctve s nimi nemohli nič robiť, takže ich museli celé ostrihať,“ dodala.

Hollie dúfala, že keď ju kaderníčka ostrihá, obnovia sa jej pôvodné prirodzené blond vlasy. Pramene jej však aj naďalej rástli po častiach a musela si ich dať oholiť. „Na hlave mi zostala asi pätina vlasov,“ povedala. „Musela som si zavolať holiča, aby prišiel a oholil mi ich. Aj tak som štyri mesiace nosila parochňu. Na druhý deň som trávila Vianoce s množstvom priateľov, čo bolo trochu traumatizujúce. Často som nosila aj čiapky a šatky,“ uviedla ďalej. Až v apríli 2022 Hollie zistila, že istá austrálska kaderníčka upozornila na to, že voda na Bali je príliš tvrdá a niečo podobné sa stalo viacerým ľuďom.

Toto zistenie ju následne inšpirovalo k založeniu firmy na výrobu sprchových filtrov Travel with Hair. V súčasnosti jej už vlasy siahajú po plecia a sľúbila, že vždy bude používať filter a šíriť osvetu medzi ostatných. Nedávno svoj príbeh vyrozprávala na TikToku. „Posledná vec, ktorú si niekto želá, je vrátiť sa z dovolenky a zistiť, že prišiel o všetky vlasy. Môžem pomôcť ľuďom, aby neprešli tým istým. Ak zostávate na ostrove desať dní, malo by to byť v poriadku. Ak pricestujete na dva týždne alebo dlhšie, je dôležité zaobstarať si filtre. Sú navrhnuté špeciálne pre vodu, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej Ázii,“ dodala Holly.