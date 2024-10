Jediná FOTO zo svadby pobúrila celý internet: Pozrite, čo robí ženích pri tancujúcich hosťoch! Chúďa nevesta

(Zdroj: LinkedIn/Torrey Leonard)

Fotografia, ktorú zdieľal zakladateľ novej spoločnosti Thoughtly, Torrey Leonard, získala titul „jeden z najdepresívnejších príspevkov na LinkedIn“ a vyvolala stovky zdesených komentárov. Autor príspevku totiž pochválil novomanžela Caseyho Mackrella za to, že si na vlastnej svadbe vytiahol notebook, aby si vybavil pracovné záležitosti. „Minulý týždeň oslovil spoločnosť zákazník, ktorý potreboval spustiť predaj do dvoch týždňov,“ uviedol Torrey a doplnil, že práve v tom období sa mal Casey ženiť. Následne ocenil, že aj počas tejto jedinečnej udalosti dotiahol jeho spoločník svoje pracovné záležitosti do konca a odkázal mu, aby si išiel oddýchnuť. Pod fotografiou, kde sedí ženích za stolom, na ktorom má notebook a pracuje medzi tancujúcimi svadobnými hosťami, sa na sieti LinkedIn nahromadila stovka komentárov. Mnohí označili tento záber za smutný a niektorí dokonca zašli tak ďaleko, že ho považujú za dôvod na rozvod.

Vyjadril sa k nemu aj samotný ženích, ktorý obhajoval svoje správanie. „To, čo ako spoločnosť robíme, je veľmi riskantné. Každý z našich zákazníkov je závislý na tom, aby sme fungovali perfektne, 24 hodín denne, sedem dní v týždni, bez otázok,“ vysvetlil, informuje portál news.com.au. „Spolupracujeme s mnohými spoločnosťami po celom svete aj v noci alebo skoro ráno, monitorujeme hovory, proaktívne riešime problémy, odstraňujeme ich a vytvárame nové funkcie.“ Všetkých však následne ubezpečil, že sa neskôr vrátil k tancu a šampanskému. Nevesta Grace údajne nebola z krátkeho prerušenia ich šťastného dňa nijako rozrušená. Pár je teraz zmätený lavínou online pozornosti, ktorú občas monitoruje zo svadobnej cesty na výletnej lodi. Autor príspevku všetkých ubezpečuje, že aj Grace je oddaná spoločnosti ako jej manžel. „Chodili spolu veľa rokov, takže ho videla, ako vytiahol notebook pri stole v reštaurácii. Teda, vyzerá to bláznivo, ale taký Casey jednoducho je. Očividne jej to nevadí,“ uviedol Torrey.

Ani tieto uistenia však neboli pre všetkých komentujúcich dostatočne presvedčivé. Jeden z nich napísal: „Takže vaša spoločnosť má takú hroznú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, že nemôžete mať svadbu bez toho, aby ste museli pracovať? To je obzvlášť smutné.“ Mnohí používatelia považovali celú situáciu za smiešnu, spochybňovali jej pravosť a naznačovali, že mohla byť vytvorená výlučne na vyvolanie záujmu. Jeden z nich tvrdil, že fotografia musela byť zinscenovaná a nedokázal uveriť, že by bol niekto taký smiešny a neúctivý k svojej neveste a rodine. Druhý uviedol: „Nie je to pravda: Odhliadnuc od toho, že je to pravdepodobne zinscenované, tlačiť ľudí k tomu, aby obetovali svoj súkromný život a duševné zdravie, nie je také správne, ako si myslíte.“

(Zdroj: Getty Images)

Toreey a Casey spolu s ďalším spoluzakladateľom Davidom Khaydatovom spustili spoločnosť Thoughtly v júli 2023 s poslaním vytvoriť najlepších hlasových agentov s umelou inteligenciou vo svojej triede na trhu. Od svojho založenia získala spoločnosť milióny dolárov v počiatočnom financovaní a rýchlo naberá klientov z celých Spojených štátov a celého sveta. „Ak ste spoluzakladateľom a ak osoba pod vami a ani osoba pod ňou nedokáže vyriešiť problém, nie je to tak, že by sám zmizol,“ vysvetlil Torrey. „Problém stále existuje. A tak sa buď zmierime s tým, že u zákazníka zlyháme, alebo z neho urobíme spokojného zákazníka. Preto v každej situácii robíme to druhé. Bezpochyby.“ Napokon dodal, že spoločne s Caseyim sa snažia vytvoriť niečo veľké, nedá sa to ale dosiahnuť za 40-hodinový pracovný týždeň, a tak pracujú skutočne tvrdo.