Rodičia sú vo vytržení: Učiteľka ponúka extra body žiakom, ktorí nepoužívajú... Čisté barbarstvo!

„Učiteľka matematiky mojej dcéry má pravidlo, že majú len jednu prestávku na toaletu za týždeň a ak ju nevyužijú, dostanú akademické kredity navyše,“ uviedla mama Sita, ktorej dcéra navštevuje nemenovanú školu v Kalifornii, v príspevku. „Som rozzúrená,“ pokračovala bez toho, aby uviedla vek svojej dcéry. Napísala len toľko, že dcéra sa nahnevala, keď jej mama chcela poslať učiteľke a riaditeľovi email, v ktorom by vyjadrila svoj názor. Táto bizarná skúška sily mechúra sa používateľom sociálnej siete X nepáčila a viacerí ju považovali za nehoráznu a nehumánnu. „Pýtať si povolenie na použitie toalety je barbarské,“ rozhorčil sa jeden z nich. „Je to nehorázne. Učiteľka nespĺňa kritéria vyučovanie,“ vyhlásil ďalší. Tretí poznamenal: „Niektoré deti môžu mať zdravotný problém a zdá sa, že tieto pravidlá sú voči nim nespravodlivé.“

Jeden údajný pedagóg tvrdil, že extra kredity by mali byť vyhradené pre tých, ktorí majú oceľový rozum, a nie oceľový mechúr. „Som stredoškolský učiteľ. Toto je zlé. Je to nemorálne, neetické, diskriminačné a mimoriadne znepokojujúce,“ napísal. „O známkach by sa malo rozhodovať výlučne na základe akademických schopností, nie správania. Doslova nemôžem uveriť, že sa to deje v 21. storočí.“ Niektorí používatelia prestávky na močenie podporili a tvrdili, že majú žiakov odradiť od toho, aby používali WC ako zámienku na vzájomné potulky. „Keďže som pracovala v materskej škole, vidím obe strany,“ uviedla jedna z bývalých učiteliek. „Mali sme deti, ktoré milovali toalety. Na strednej škole je to spôsob, ako sa stretnúť s kamarátmi počas vyučovania.“

Ďalší si zaspomínal: „V mojej škole bola norma. Jej cieľom bolo zabrániť študentom, aby prestávky na záchodoch využívali na socializáciu. Učitelia, ktorí to nepresadzovali, mali v triede viac hluku. Je to nástroj riadenia triedy." Sita zdieľala aj snímky obrazovky údajných správ od učiteľov, ktorí tvrdili, že tento postoj nie je krutý, pretože extra kredity nie sú povinné. „Extra kredit je presne to: extra,“ uvádza sa v jednom komentári. „Takéto pravidlo o toalete nepoškodzuje nikoho známku, pretože nikto by nemal byť odkázaný na pár bodov len preto, aby si vylepšil prospech. Skúste byť na jeden deň učiteľom a príďte s lepším riešením, ako zvládnuť chronických návštevníkov toaliet.“