Mamička zúri: Žiakov kvôli nesprávnej obuvi zavreli do triedy, nemohli ísť ani na WC! Riaditeľ všetko popiera

Tridsaťdeväťročná Charlotte Byersová vyjadrila verejné pohoršenie nad postojom školy Outwood Academy Danum v Doncasteri v južnom Yorku. Rozčúlená mama tvrdí, že jej 13-ročná dcéra Lillyanne nesmela ísť na vyučovanie, pretože mala na topánkach mašľu. Zaujímavosťou je, že takúto obuv nosila v škole aj posledné dva roky a nikomu to neprekážalo. V prvý školský deň však bola jej dcéra nútená zostať v uzavretej miestnosti a na vyučovanie mohla ísť až po tom, ako sa prezula do topánok, ktoré jej poskytla škola. Lillyanne povedala, že ostatní žiaci, ktorí boli v rovnakej situácii ako ona a odmietli sa prezuť, museli zostať v miestnosti štyri hodiny bez toho, aby mohli ísť na toaletu.

Mum fumes as schoolgirls 'kept in classroom without loo break' over shoes https://t.co/4XlInInH9M pic.twitter.com/aRitxLchpv — Daily Star (@dailystar) September 12, 2024

Vedenie školy to popiera a podľa ich stanoviska sa pravidlá týkajúce školských uniforiem od minulého roka nezmenili. „Škola, ktorá zrejme nemá žiadne finančné prostriedky, nakúpila kopu obuvi. Prinútili dievčatá obuť si topánky, ktoré im boli buď príliš malé, alebo nepohodlné. Tie, ktoré sa nechceli prezuť, potom potrestali a na štyri hodiny zavreli do miestnosti bez prestávky na toaletu, jedla a pitia,“ uviedla matka pre denník Daily Star. Deti údajne stáli v dlhých radoch, kde ich prehliadali, či sú vhodne oblečené a obuté a pre mnohé to bol veľmi zlý začiatok nového školského roka. „Predstavte si, že prídete v prvý deň, už tak plní napätia a potom vás pošlú do tejto triedy. Nemyslím si, že je to prijateľné,“ uviedla ďalej.

Charlotte hovorí, že o nových pravidlách týkajúcich sa uniforiem, podľa ktorých žiaci nesmú mať na topánkach žiadne ozdobné prvky, sa dozvedela až večer pred prvým školským dňom. „Povedala som to škole a oni uviedli, že niečo sa muselo pokaziť na ich strane, pretože viac ako 80 dievčat prišlo do školy v nesprávnej obuvi. Zrejme poslali informácie len niekoľkým rodičom alebo ich neposlali s dostatočným predstihom,“ vysvetlila. „Pýtala som sa, či môže dcéra nosiť takéto topánky do konca roka, ale nie je to možné. Nútili by ju používať obuv iných ľudí alebo by ju dali do izolácie,“ uviedla Charlotte, ktorá tvrdí, že Lillyanne kúpila nový pár topánok, no iní rodičia si to možno nebudú môcť dovoliť.

Matka upozornila na to, že mnoho domácností je vo finančnej tiesni a domnieva sa, že radšej mohli chodiť deti do školy v obuvi, ktorú už majú a nové opatrenia mali byť zavedené až v ďalšom školskom roku. Hovorca Outwood Academy Danum uviedol: „Žiadame všetkých študentov, aby nosili uniformy tak, ako je to uvedené v pravidlách. Zásady sa nijako nezmenili a boli k dispozícii všetkým rodičom a opatrovateľom na konzultáciu počas leta, pričom v júli bola všetkým rodičom a opatrovateľom zaslaná dodatočná pripomienka zásad. Je navrhnutá tak, aby bola spravodlivá, rovnaká a cenovo dostupná pre všetky rodiny. Žiakom, ktorí prídu do školy v nesprávnej uniforme, bude škola pomáhať zapožičaním vecí.“