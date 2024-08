Bývalá pracovníčka NASA odhalila šokujúca pravda o najznámejších fotografiách z vesmíru: Nie sú skutočné!

(Zdroj: Instagram/astro.alexandra/Getty Images)

Bývalá vesmírna analytička Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) poodhalila „pravdu“ o niektorých fotografiách vesmíru. Alexandra Dotenová v minulosti pracovala pre NASA a poskytovala technickú a politickú podporu oddeleniu vesmírnej komunikácie a navigácie (SCaN). Tento rok sa za svoj vzdelávací obsah na TikToku dostala do prvej 30tky influencerov sociálnych médií časopisu Forbes. V jednom zo svojich príspevkov vysvetlila aj to, že ľudia vidia len ilustrácie toho, ako by mohla podľa vedcov vyzerať Mliečna dráha. „Neexistuje jediná úplná fotografia Mliečnej dráhy, čiže galaxie, v ktorej žijeme,“ prezradila. „Každý jej úplný obrázok, ktorý vidíte, je ilustrácia. Mliečnu dráhu takto vidieť nemôžeme a nemyslím si, že ju ľudia niekedy uvidia,“ dodala.

Planéta Zem sa totiž nachádza v slnečnej sústave približne na polceste medzi stredom galaxie a jej vonkajším okrajom. Na to, aby sme mohli odfotografovať našu domovskú galaxiu celú, by musela vesmírna loď cestovať buď hore, alebo dole z disku Mliečnej cesty a precestovať tak neuveriteľne ďaleko, vysvetlila bývalá analytička. Táto sonda by sa musela dostať ďaleko za okraj našej galaxie, do vzdialenosti najmenej 500 svetelných rokov. Rekord, ktorý kedy prekonala vesmírna sonda, stále drží Voyager 1. Od Zeme je však vzdialená len 0,002 svetelného roka. Je teda veľmi nepravdepodobné, že by sa jej podarilo dostať sa mimo našej galaxie. „Napriek tomu astronómovia dokážu vytvoriť presné ilustrácie toho, ako by mala Mliečna dráha vyzerať na základe vecí, ktoré vidíme zo Zeme,“ vysvetlila Dotenová.

Prvá indícia, že naša galaxia má tvar špirálového disku, bola objavená jednoduchým pohľadom nahor. Mliečna dráha má totiž podľa jasného pásu hviezd tvar plochého disku, ktorý sa tiahne po celej oblohe. Môžete ho uvidieť, keď sa pozriete na oblohu za veľmi tmavej, jasnej noci. Skutočnosť, že tento pás vidíme z vnútra Mliečnej cesty, nám napovedá, že naša galaxia je v podstate plochá. Zároveň je to presvedčivý dôkaz, že žijeme v špirálovej galaxii. Keby sme sa nachádzali v eliptickej, ktorá má tvar oválu, videli by sme hviezdy roztrúsené po celej oblohe a nie sústredené v jednom páse.

(Zdroj: Getty Images)

Tvar Mliečnej cesty potvrdili aj snímky zhotovené výkonnými teleskopmi. Tieto prístroje zachytávajú obrazy našej galaxie v mnohých rôznych vlnových dĺžkach svetla a umožnili astronómom nahliadnuť do samotného stredu našej galaxie. „Máme dokonca fotografiu čiernej diery v strede Mliečnej cesty,“ prezradila Donetová. Astronómovia dokážu sledovať aj pohyby hviezd, ktoré obiehajú okolo tohto centra. Pomocou týchto poznatkov o gravitácii je možné modelovať, ako vyzerá jadro. Táto technika tiež odhalila, že žijeme v špirálovej galaxii, čo znamená, že má centrálny pruh hviezd, plynu a prachu, ktorý spája špirálové ramená s jadrom alebo stredovým bodom.

A veľa sme sa naučili aj zo zobrazovania iných galaxií. Teleskopické snímky špirálových galaxií, ako je Andromeda, naša najbližšia špirálová susedka, pomáhajú ilustrátorom priblížiť, ako pravdepodobne vyzerá Mliečna cesta. Tieto snímky nám napríklad prezrádzajú, že väčšina diskových galaxií má špirálové ramená a hustú centrálnu výplň, takže môžeme predpokladať, že naša galaxia ju má tiež. Spojenie všetkých týchto pozorovaní umožňuje vytvoriť veľmi presné zobrazenia našej galaxie napriek tomu, že ju ľudia nikdy nevideli celú. „Je to v podstate ako sedieť na sedadle ruského kolesa, pozerať sa dovnútra a snažiť sa nakresliť jeho zvyšok. Vo všeobecnosti sa vám to podarí celkom správne,“ uzavrela Donetová.