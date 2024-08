Pornoherečka schytala kritiku za svoj výrok: Všetci muži by mali podvádzať svoje partnerky! Toto je dôvod

(Zdroj: Instagram/bonnie_blue_xox)

Počas rozhovoru v The Kyle & Jackie O Show vyzvala pornohviezda Bonnie Blueová (25) ženatých mužov, aby podvádzali svoje manželky. Táto samozvaná „eskortka vyššej triedy“ sa vzápätí dostala na titulky médií po celom svete. Svoj výrok obhajovala tvrdením, že spúšťačom nevery partnerov sú partnerky, ktoré príliš stonajú a nevedia, ako potešiť svojich manželov. Niet sa čo čudovať, že sexuálnej pracovníčke s hodinovou mzdou 1 500 dolárov (901 eur) ženy za tieto názory poriadne naložili a čelí ich ostrej kritike. Mnohé z nich, vrátane moderátorky Jackie O Hendersonovej, vyjadrili zdesenie, keď Bonnie povedala, že muži potrebujú, aby ich manželky liečili, keď sa vrátia z práce a aby hľadali sex inde, ak ho doma nemajú dosť.

„V skutočnosti to z nich robí lepších partnerov, pretože potom môžu prísť domov, riešiť manželkino fňukanie a venovať sa deťom, keď sa vytratia, aby sa potešili inde,“ povedala pornohviezda pôvodom z Veľkej Británie. Moderátorka Jackie s jej slovami nesúhlasila. „Vôbec sa mi nepáči, čo hovoríš, a to si žena,“ povedala. „Jednoducho si myslíš, že ženy by mali slúžiť mužom,“ dodala moderátorka. Bonnie vzápätí obhajovala svoje netaktné názory a dodala: „Ak chodia do práce a majú ťažkú dennú zmenu, treba sa o nich starať, a ak to ženy nerobia...“ Jackie na to zareagovala: „Tvoje rady sú smiešne. Nemôžem uveriť tomu, čo vypúšťaš z úst.“

Podobný pocit vyjadrilo nespočetné množstvo ďalších žien, vrátane tých, čo telefonovali do relácie a tisíce ďalších, ktoré komentovali príspevok. „Takže, keď ženy chodia do práce a vrátia sa domov alebo sú doma, aby upratovali/varili/starali sa o rodinu, takto sa s nimi zaobchádza?“ pýta sa jedna z nich. Druhá pokračovala: „Má tak 25 rokov a myslí si, že vie všetko. Ženská, ty nevieš nič.“ Tretia poznamenala: „Jediné, čo si muži donesú domov k svojim manželkám, sú pohlavné choroby.“ Iní chválili Jackie za to, že sa zastala žien a Bonnieinu radu označili za staromódnu a mizogýnnu. „S touto radou je toľko problémov, že ani neviem, kde začať,“ poznamenala jedna z komentujúcich.

Keď do štúdia zatelefonovala neznáma žena, označila Bonnie za ženu, ktorá slúži mužom. Pornohviezda na to reagovala slovami, že milionárku z nej urobili práve ženatí muž, ktorí jej platia účty. „Jedného dňa, keď sa vydáš a zamiluješ, môžeš mu poskytovať všetok sex sveta a on ťa aj tak môže podviesť,“ reagovala Jackie. Bonnie však nesúhlasila a povedala jej: „To je nemožné, pretože som príliš sexi a príliš dobrá v spálni.“ Takáto reakcia bola pre moderátorku povestnou poslednou kvapkou a pornohviezde pripomenula, že jedného dňa svoje výroky oľutuje.

Nie je to po prvý raz, čo Bonnie schytala kritiku za svoje názory na vzťahy. Ona však trvá na tom, že ju žiadna reakcia neznepokojuje. „Skutočnosť, že sa živíme sexom, neznamená, že máme 'otcovské problémy' alebo nedostatok inteligencie,“ povedala nedávno. „Sexuálne pracovníčky poskytujú služby, ktoré by väčšina ľudí robila zadarmo,“ dodala. Pornohviezda sa o rozruch postarala aj vlani, keď vyhlásila, že sa v mexickom meste Cancún, ktoré je lákadlom pre študentov z USA, cez jarné prázdniny vyspala s viac ako 122 vysokoškolákmi. Uviedla aj to, že takto obšťastnila aj takmer rovnaký počet chlapcov na Zlatom pobreží počas prázdnin koncom roka 2023. Pobúrenie vyvolala aj minulý rok, keď pozvala 18-ročných absolventov škôl v Surfers Paradise, aby s ňou mali sex pre jej erotickú stránku.