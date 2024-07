Bývalá striptérka odhalila, koľko mužov podvedie svoju partnerku na rozlúčke so slobodou: To hádam nie!

(Zdroj: Instagram/itshayleydavies)

Osemdesiat percent mužov podvedie svoju partnerku na rozlúčke so slobodou, tvrdí bývalá striptérka Hayley Daviesová. „Pracovala som v striptízovom klube, kde sa často konali rozlúčky so slobodou, a povedala by som, že väčšina ženíchov a ich priateľov by s vami minimálne flirtovala,“ povedala, informuje portál news.com.au. Súčasťou jej vystúpenia bola aj pena. Keď sa vybrala na poschodie, aby ju zo seba zmizla, mnohí muži využili situáciu a dožadovali sa intímnej chvíľky.

Daviesová povedala, že si nemyslí, že je niečo zlé na tom, keď muži chodia do striptízových klubov na rozlúčky so slobodou, ak sú s tým ich partnerky v poriadku, ale zistila, že túto príležitosť často využívajú ako zámienku na neveru. „Myslím si, že muži, ktorí podvádzajú svoje partnerky, si nemyslia, že striptérky sú ľudia. Je to ich fantázia a nemyslia si, že sa to počíta. Poznáte to podľa toho, ako o vás hovoria,“ vysvetlila.

Napriek tomu nie je fanúšičkou mužov, ktorí sú ochotní podvádzať svoje partnerky, najmä tesne predtým, ako prejdú svadobnou uličkou. „Ak chcú podvádzať, budú podvádzať. Nepáči sa mi to, ale samozrejme, vezmem si ich peniaze. Napokon, je to o ich svedomí,“ priblížila. Podľa jej slov je ale bežné, že muži svoje partnerky podvádzajú na rozlúčkach so slobodou. Údajne je tiež ťažké určiť, ktorí muži budú podvádzať a ktorí nie.

„Muži, ktorí podvádzajú, sú vždy tí, od ktorých to najmenej čakáte. Nikto nie je v bezpečí,“ priznala. „Neverili by ste, koľko čísel od čerstvých manželov mám v telefóne,“ prezradila ďalej. Celá problematika ju do takej miery, že zmenila svoj pohľad na romantiku. „Nechodím na rande. Keď som videla, ako často muži podvádzajú, rozhodne som zmenila môj názor na monogamné vzťahy,“ dodala.