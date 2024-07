Blondínka netušila, že sa celé mesiace omylom trávi: Príčinou bol obľúbený módny doplnok! Na toto pozor

(Zdroj: TikTok/formervegetarian)

Trápenie Erin Dunnovej sa začalo v novembri minulého roka, keď sa zobudila na svrbenie očí a všimla si, že má vyrážky nielen okolo nich, ale aj na perách, ušiach a rukách. Napriek viacerým návštevám lekárov a rôznym liečebným postupom, vrátane podávania očných kvapiek, zmeny stravy a značky mejkapu, jej tieto príznaky neustúpili. Po dlhodobých pokusoch a omyloch sa jej však nakoniec podarilo identifikovať, že zdrojom jej problémov sú lacné náušnice. „Som si celkom istá, že som sa posledných asi šesť mesiacov náhodne trávila nosením extrémne lacných náušníc,“ povedala v teraz už virálnom videu na TikToku.

„Skutočne som vyskúšala všetko, aby to zmizlo. Použila som steroidné krémy, zmenila som stravu, vyhodila som všetok mejkap a nič nepomohlo. Uvedomila som si, že by sa to asi malo aspoň trochu zmierniť a tak trochu som si pomyslela, čo ak sú to náušnice,“ povedala Američanka. Už 24 hodín po tom, ako si ich dala dolu, začali jej problémy ustupovať a vyrážky zmizli. Video si získalo viac ako 1,2 milióna pozretí a podnietilo ostatných, aby sa podelili o svoje vlastné skúsenosti. „Mám presne takúto reakciu, ale neviem prísť na to, z čoho to je,“ napísala jedna z komentujúcich. Iná pokračovala: „Aj mne sa to stalo pri určitých šperkoch.“ Príčinou reakcie bola alergia na nikel, ktorá je bežnou príčinou kontaktnej dermatitídy. Prejavuje sa svrbivými vyrážkami, suchou popraskanou pokožkou, opuchom a pľuzgiermi.

Príznaky sa objavia v priebehu niekoľkých dní alebo hodín a trvajú aj niekoľko týždňov. V lacných šperkoch sa nikel často používa ako základný kov. Osoby s alergiou na tento prvok by preto mali nosiť šperky z hypoalergénnych materiálov, vrátane chirurgickej nehrdzavejúcej ocele, titánu, platiny, čistého striebra alebo 24-karátového zlata. „Nechcem povedať odkiaľ mám náušnice, pretože si nemyslím, že ide o túto konkrétnu značku. Domnievam sa, že ľudia by sa mali mať na pozore, že sa to môže stať. Nikto o tom nehovorí, ale nemyslím si, že to má veľa spoločného s nejakou značkou,“ doplnila Dunnová. Teraz vraj dúfa, že sa ľudia z jej príbehu poučia: „Nikdy som nevidela video o alergii na kovy, takže som pokladala za dôležité sa o to podeliť.“