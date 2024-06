Dovolenkárka si pomýlila alkoholovú opicu so smrteľnou chorobou: Vyčíňa už aj v Európe! Pozor na tieto príznaky

(Zdroj: Instagram/caraapyperr)

Škótka Cara Pyperová bola na Bali v Indonézii dva týždne, keď sa zrazu začala cítiť zle – ako keby ju zrazil autobus. Trpela vysokými horúčkami, bolesťami hlavy a svalov a extrémnou únavou. Vo videu, ktoré nakrútila jej kamarátka Abbi Whorriskeyová, je vidno študentku, ako zo spánku mláti rukami. Vyzerala, akoby bola posadnutá. Whorriskeyová dokonca žartovala, že pravdepodobne bude musieť zavolať kňaza. V tom čase si ani jedna z nich neuvedomovala, že v skutočnosti ide o príznaky horúčky dengue – infekcie šírenej uštipnutím komárom, ktorá spôsobuje závažné ochorenie podobné chrípke. V niektorých prípadoch môže byť táto horúčka smrteľná.

Študentky si mysleli, že ide o obyčajné príznaky alkoholovej opice. Rýchlo však zistili, že je za tým niečo oveľa zlovestnejšie. „V tom čase to bolo peklo. Cítila som sa zle. Asi dva týždne od príchodu na dovolenku ma doslova zmohla choroba. Myslela som si, že za to môže časový posun alebo alkohol, že je to len alkoholová opica,“ priblížila Pyperová pre denník The Sun. Keď si pozrela video, ktoré nakrútila jej kamarátka, bola v šoku. „Neviem, či som mala vo sne halucinácie alebo čo, ale bol to jeden z prvých dní, keď som dostala chorobu,“ uviedla ďalej.

Pyperová tvrdí, že si prešla peklom a dovolenku si vôbec neužila. „Po piatich alebo šiestich dňoch sa to začalo zlepšovať, ale pravdepodobne to trvalo asi osem dní,“ priblížila. Na horúčku dengue neexistuje žiadna liečba, príznaky však môžete zmierniť odpočinkom, pitím veľkého množstva tekutín a užívaním paracetamolu, ktorý vám pomôže znížiť horúčku a zmierniť bolesť. Naopak, radšej sa vyhnite liekom proti bolesti, ako je ibuprofén alebo aspirín, pretože pri horúčke dengue môžu spôsobiť problémy s krvácaním.

Pyperová v súčasnosti varuje dovolenkárov, aby na seba dávali pozor. „Nestáva sa to len na Bali, môžete to dostať v mnohých krajinách,“ uviedla. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa komáre prenášajúce horúčku dengue stali v posledných dvoch desaťročiach rastúcou hrozbou aj pre Európu. Dôvodom sú čoraz vyššie teploty, v ktorých sa komárom mimoriadne dobre darí.