Z vysnívanej dovolenky hotová katastrofa: ZÁPACH od prvých dní a ŠOKUJÚCA reakcia hotela!

Mladý pár si takto dovolenku na Tenerife nepredstavoval. Hotel opustili už po dvoch nociach (Zdroj: TikTok/xemclarkx)

Bekim doplatil na prehrešok dovolenkárov: Z hotela ukradol, čo nemal! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)

Mladý pár šetril dlhé mesiace, aby si toto leto užil plnými dúškami vysnívanú dovolenku na Tenerife. Nebolo im to však nič platné. Emily Clarková a Adam Vickerman (obaja 23) zažili na jednom z najkrajších miest v Európe doslova šok. Pred príchodom vyzeralo ešte všetko dobre. Chorvátsky denník 24 SATA s odvolaním sa na Jam Press píše, že pár si zaplatil za izbu v hoteli s výhľadom na bazén. Čoskoro však pochopili, že budú musieť z tohto miesta odísť čo najskôr.

Výhľad na bazén z izby, ktorú dostali Emily a Adam (Zdroj: TikTok/xemclarkx)

Hneď po príchode na izbu zaskočil Emily a Adama neznesiteľný zápach, ktorý sa šíril z kúpeľne. Keď spláchli, na chvíľu sa stratil, no na druhý deň ráno sa objavil opäť a ešte silnejší. Svoje znechutenie zverejnili aj na videu na TikToku, kde vysvetľujú, prečo boli na dovolenke len dve noci.

Bol tam od začiatku

"Nemohli sme ísť na záchod bez toho, aby nás ten neznesiteľný zápach neštípal v nose a v ústach. Bolo nám obom zle od žalúdka," povedala Emily pre Luxury Travel Daily. "Najhoršie bolo, že zápach tam bol od chvíle, ako sme na izbe prvýkrát otvorili dvere," dodal Adam. Ako pokračoval, keď si umýval zuby, cez okno v kúpeľni zacítil zápach odpadových vôd. Na druhý deň sa to opakovalo.

Mladý pár si vybral pre svoj pobyt na Tenerife "Checkin Bungalows" v Los Cristianos a dovolenku si vybavovali cez cestovnú kanceláriu "On The Beach". Najprv sa sťažovali na recepcii. Po dvoch hodinách prišla do ich izby upratovačka. "Do záchoda naliala nejakú bielu chemikáliu. Spočiatku to pomohlo, ale po niekoľkých hodinách sa zápach vrátil," spomína Emily.

Novú izbu nedostali

Z videa na TikToku je vidieť pohľad z balkóna hotelovej izby. Celkový dojem je prijateľný, no pri detailnejšom pohľade je možné vidieť hrdzavé a neošetrené zábradlie. Adam a Emily boli počas celého pobytu (dve noci) nespokojní a hotel opisovali ako špinavý.

Dovolenka na Tenerife dopadla ako zo zlého sna (Zdroj: TikTok/xemclarkx)

Na recepcii sa pokúšali vybaviť presťahovanie na inú izbu, avšak neuspeli. "Reakcia personálu bola doslova šokujúca," zhodnotili obaja. Po troch dňoch sa teda predčasne vrátili z dovolenky domov.