Narúšajú horúčavy váš spánok? Na studenú sprchu zabudnite! Vyskúšajte radšej tieto štyri TIPY

Vysoké teploty, ktoré nás aktuálne sužujú, môžu mať nepriaznivý vplyv aj na kvalitu nášho spánku. Existuje vôbec nejaký spôsob, ako si dobre oddýchnuť napriek tomu, že sme po celom dni prehriati a ani v noci sa výrazne neochladí? Odborníci hovoria, že áno a radia, aby ste (ne)robili toto.

Cez deň nedriemte

Aj keď je počas vlny horúčav lákavé zdriemnuť si, nie je to dobrý nápad v prípade, že chcete neskôr prespať noc. Krátke zdriemnutia síce dokážu trochu zlepšiť náladu, ale ak sa preklopia do fázy hlbokého spánku, môže sa stať, že sa budete cítiť veľmi ospalí a ešte viac vám to skomplikuje večerné zaspávanie, tvrdia odborníci z Mayo Clinic. Samozrejme, ľahšie sa to hovorí, ako sa to robí, pretože horúčavy môžu vyvolávať pocit letargie. Podľa Clevelandskej kliniky je to kvôli energii, ktorú telo spotrebuje na to, aby sa udržalo normálnu teplotu vášho jadra. Viditeľným znakom je väčšie potenie, ktoré sa môže vyskytnúť aj počas zdriemnutia v horúčavách, ale v skutočnosti ide o výsledok energeticky náročného zvýšenia srdcovej a metabolickej frekvencie.

Udržte v spálni chládok

Ak chcete mať počas horúčav šancu na plnohodnotný spánok, jednou z najlepších vecí, ktoré môžete urobiť, je udržať chlad v spálni. Mnohí považujú za samozrejmý spôsob klimatizovanie, ale nie každý má takúto možnosť a prevádzka klimatizácie môže byť drahá. Našťastie existuje aj iná, jednoduchšia a najmä bezplatná možnosť. Nechajte počas dňa zatiahnuté závesy, ktoré zabránia prenikaniu slnečného svetla dovnútra a ohrievaniu miestnosti. Podobne môže pomôcť aj zatvorenie okien, pretože vonku je pravdepodobne teplejší vzduch ako vo vnútri, radia odborníci z organizácie Sleep Foundation. Na miestach, kde sú noci chladnejšie ako dni, môžete otvoriť okná aj neskoro v noci a skoro ráno, aby sa horúci vzduch dostal von a priniesol potrebný chládok. Ak je totiž vzduch v miestnosti príliš horúci, je pre telo oveľa ťažšie schladiť sa, čo sťažuje zaspávanie.

Chladivé obliečky

Príjemné plyšové posteľné obliečky sú v horúcom počasí absolútne nevhodné. Namiesto toho odborníci odporúčajú prejsť na posteľnú bielizeň z priedušnejších prírodných vlákien, ako je bavlna a ľan, uvádza portál Today. Pomôže aj uloženie obliečok do mrazničky, ale predtým ich treba zabaliť do plastového vrecka. Aj keď môže byť lákavé zhodiť zo seba úplne všetko, nemusíte to robiť. Telo sa totiž nakoniec dokáže ochladiť, keď už spíte. V horúčavách preto neodhadzujte prikrývky, lebo neskôr by vám mohla byť zima.

Žiadne mrazivé sprchy

Možno vás to prekvapí, ale keď je horúco, ľadová sprcha vám z dlhodobého hľadiska nepomôže. Ak si ju pred spaním dáte, bude vám zrejme ešte teplejšie, píše BBC. Môže vám totiž spôsobiť stiahnutie ciev, takzvanú vazokonstrikciu. Ide o reakciu tela, ktoré šetrí teplo, čo je pravdepodobne to posledné, čo chcete. Podľa portálu The Conversation dosiahnete zníženie telesnej teploty sprchovaním sa v mierne chladnej až vlažnej vode.