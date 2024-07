Minulý mesiac bol celosvetovo najteplejším zaznamenaným júnom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vyššie teploty v porovnaní v príslušným mesiacom predošlých rokov namerali v každom mesiaci od júna 2023, vyplýva zo správy Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie.

archívne video

Ľudia sa počas vysokých teplôt osviežujú rôznymi spôsobmi (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Je to viac než len štatistická odchýlka a poukazuje to na veľký a pokračujúci posun naše klímy," uviedol riaditeľ C3S Carlo Buontempo. "Aj keď sa táto špecifická séria extrémov niekedy skončí, s pokračujúcim otepľovaním klímy budeme svedkami prekonávania nových rekordov." Podľa Buontempa je to nezvratné, pokým bude ľudstvo vypúšťať do atmosféry ďalšie skleníkové plyny.

Séria rekordných teplôt sa zhoduje s prírodným javom El Niňo, ktorý prispieva k teplejšiemu počasiu na celom svete, uviedol vedec z C3S Julien Nicolas. "Bol jednou z príčin teplotných rekordov, nie však jedinou," uviedol pre AFP.

Nové maximá dosiahli aj teploty oceánov. K horúčavám vo svete prispeli rekordné teploty povrchu mora v Atlantickom oceáne, v severnom Tichom oceáne a v Indickom oceáne. Teploty povrchu mora boli v júni na najvyšších nameraných hodnotách už 15. mesiac po sebe, čo Nicolas označil za pozoruhodné.