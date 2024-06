Hviezda filmov pre dospelých odhalila ideálnu dĺžku mužského penisu: Ženy chcú po sexe vedieť kráčať!

(Zdroj: Instagram/belleolivia3x_)

Dvadsaťjedenročná Belle Olivia je jednou z najbohatších vo svojom odbore a teraz prezradila, čo ona a jej kolegyne preferujú, pokiaľ ide o obvod a dĺžku penisu. Priznala, že na rozdiel od všeobecného presvedčenia pornoherečky netúžia po masívnom úde. Dávajú prednosť mužom s mierou tesne nad priemerom. Belle pre denník Daily Star vysvetlila: „Keďže ja a mnoho ďalších dievčat v tomto odvetví sme nízke a drobné, je to pre nás skutočná nevýhoda, pretože nás to pri tvorbe obsahu bolí. Ideálna dĺžka je podľa viacerých zdrojov 16,5 centimetra. Takisto nechceme, aby boli príliš dievčenské. Aby to nebolelo a aby to perfektne sadlo. Mimochodom, to chceme aj od našich partnerov.“

Hviezda pre dospelých z Manchestru, ktorá si za svoje nemalé zárobky kúpila mestský penthouse, dodala: „Muži môžu zabudnúť na to, čo vidia v porne. To pre nás nie je výnimočné. Máme príslovie, že priateľský penis je to, čomu by sme dali prednosť. Žiadne dievča nechce skončiť tak, že nebude môcť každý deň chodiť len preto, že malo sex.“

Belle sa minulý rok dostala na titulky svetových novín, keď vyšlo najavo, že nájomné za svoj novozakúpený penthouse by dokázala zaplatiť vytvorením iba 10-minútového obsahu. Všetok majetok jej pomohla nahromadiť agentúra Rebel Agency. Spoločnosť nedávno spustila sesterskú firmu Accounting4Creators, ktorá má pomáhať tvorcom obsahu, ktorým boli zablokované bankové účty kvôli ich profesii.

Viacero pornohercov pritom priznalo, že si do penisu nechali aplikovať injekcie na zväčšenie a často používajú Viagru či iné doplnky, aby dosiahli maximálny vizuálny efekt počas natáčania jednotlivých scén. Zdravotníci však varujú, že takéto praktiky zvyšujú očakávania divákov i diváčok, čo spôsobuje prílev otázok o operáciách na zväčšenie penisu po celom svete. Hĺbkový prieskum celosvetových údajov však podľa Daily Star odhalil, že bežný ochabnutý penis meria 7,6 až 10 centimetrov a vztýčený 12,7 až 15 centimetrov.