Anita (30) si cez internet objednala večernú róbu: Zo šiat, ktoré jej poslali, onemela... si robia srandu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SEATTLE - Módna blogerka, ktorá si cez internet kúpila zlaté večerné šaty, bola ohromená, keď jej konečne prišla zásielka. Obliekla si ich a pri pohľade do zrkadla neverila vlastným očiam. Video tejto módnej katastrofy zverejnila na TikToku. Ľudia sa neubránili smiechu.

Tridsaťročná Anita Mwirukiová si z internetovej stránky Cherley objednala krátke zlaté šaty. To, čo jej prišlo, však vôbec nevyzeralo ako na fotografii. "10/10 už od nich nikdy neobjednávam, pretože čo je toto za podvodný obchod? Chcem vrátiť peniaze. Koľko ďalších ľudí ešte podvedú? Koľko ďalších diel od iných dizajnérov kradnú?" uvíedla pre denník The New York Post.

Šaty si Američanka objednala za zhruba 80 dolárov (cca 74 eur) ešte v septembri, pričom dorazili až 30. novembra. Niektorí ľudia sa stotožnili s jej názorom, že naozaj ide o podvodnú stránku. "Najskôr som chcela povedať: Upravte a naparte ich. Bude to v poriadku. Nie, dievča. Okradli vás," poznamenala jedna komentujúca. Iných video pobavilo. "Vyzerá to ako Kráska po svadobnej noci so Zvieraťom," skonštatoval niekto ďalší, pričom odkazoval na obľúbenú Disney rozprávku Kráska a Zviera.

Mwirukiová v sérií videí vysvetlila, ako došlo k podvodu. "Videla som tieto šaty a bolo na nich napísané ‚predobjednávka‘. Čakám. Dobré veci prídu k tým, ktorí čakajú. Teraz, asi po mesiaci, som poslala e-mail typu: ,Ahoj, tak čo sa deje?‘ A toto mi poslali." Ukázala aj e-mail z 2. októbra od podporného tímu Cherley, ktorý informuje, že spoločnosť oceňuje jej trpezlivosť, pretože príprava šiat môže trvať dva až tri týždne.

"Povedala som si, wau, naozaj existujú, tvrdo a neúnavne pracujú na tom, aby boli tie šaty dokonalé. Ukázalo sa, že neviem, čo robili posledné dva mesiace," pokračuje. V ďalšom videu Anita ukázala najnovší e-mail od Cherley, v ktorom ju požiadali, aby poslala fotografie nezrovnalosti na vyriešenie tohto problému.