Budúca nevesta si skúšala šaty, pohľad na FOTO z obchodu ju vydesil na smrť: Vidíte to aj vy?

(Zdroj: Instagram/wheatpraylove)

EDINBURGH - Žena, ktorá si skúšala svadobné šaty, zostala po prezretí fotografií zhrozená. Na zábere pózuje oblečená do nich pred dvomi veľkými zrkadlami. Celkovo je tak zachytená trikrát, no na každej verzii má inak položené ruky. Našťastie to má logické vysvetlenie.

Spisovateľka a komička Tessa Coatesová sa na Instagrame podelila o fotku, na ktorej stojí pred dvoma zrkadlami pri skúšaní svadobných šiat. "Išla som nakupovať svadobné šaty a tkanina reality sa rozpadla. Toto je skutočná fotografia. Ak nevidíte problém, hľadajte ďalej a potom ho už nebudete môcť prehliadnuť," napísala.

"Chyba v Matrixe" vraj Tessu takmer prinútila zvracať na ulici. Na snímke sú jej ruky zovreté v troch rôznych polohách medzi dvoma zrkadlami a tam, kde v skutočnosti stojí. Mnohí užívatelia boli zmätení tým, čo sa deje na fotografii. "Iba vy môžete nájsť ten najúžasnejší spôsob, ako oznámiť svoje zasnúbenie. Tajomno a vzrušenie, blahoželám!" uviedla jedna osoba s tým, že to musia byť magické zrkadlá.

Coatesová v príbehoch na Instagrame vysvetlila, že išla do svadobného obchodu sama a poslala fotky svojej sestre, ktorá poukázala na nezrovnalosť medzi tromi verziami. Bola podľa vlastných slov omráčená, keď videla desivý záber a takmer zvracala. "Zľakla som sa, takže prvé, čo som urobila, bolo, že som sa vrátila do obchodu a spýtala sa, či sú to zrkadlá alebo fotoaparáty. Moja sestra je veľmi racionálny človek, a tak sa spýtala jedného z technikov, s ktorými pracuje. Povedala mi, že sa na fotku pozeralo osem mužov a všetci boli vydesení."

(Zdroj: Instagram/wheatpraylove)

Budúca nevesta teda zašla do miestneho Apple Store v zúfalej snahe, že odborník by jej mohol pomôcť zistiť, čo sa pokazilo. Zamestnanec menom Roger priznal, že ešte nikdy nevidel niečo podobné. Vysvetlil však, že telefóny sú počítače, nie fotoaparáty, a preto aj bez zapnutého nastavenia živého fotografovania nasnímajú sériu obrázkov zľava doprava. Ďalej vysvetlil, že presne v momente, keď kamera prešla za jej chrbát, Tessa musela zdvihnúť ruky, a tak to urobilo úplne inú sadu obrázkov na druhej strane.

(Zdroj: Instagram/wheatpraylove)

Pracovník doplnil, že Google Pixel priniesol novú technológiu, kde nasnímate viacero fotografií a technológia vyberie tú najlepšiu fotografiu. iPhone túto technológiu testuje vo verzii beta. "Takže ak sa pozriete na ľavú stranu, je to úplný obraz, ak sa pozriete na pravú stranu, je to tiež úplný obraz," dodala Američanka.