Češka okrádala krajanov v Egypte o státisíce: Brala zálohy na výlety a apartmány, no k realizácii už nedošlo!

Pláž v Tabe v Egypte (Zdroj: Getty Images)

PRAHA/HURGHADA - Namiesto pekných výletov počas dovolenky v Egypte, iba prázdne vrecká. Viacero českých rodín, ktoré s vybrali na dovolenku do Egypta prišli o peniaze vďaka krajanke. Češka, ktorá vyberala zálohy na výlety a dokonca nehnuteľnosti sa mala postaviť v Egypte pred súd.

V súčasnosti je Egypt pre svoje príjemné počasie naďalej atraktívny pre dovolenkárov. Kým u nás sa topí sneh a teploty sa pohybujú tesne nad nulou, v Hurghade je aktuálne príjemných 26 stupňov. Letné, i zimné dovolenky sa mnohým zapáčia natoľko, že sa rozhodnú v Egypte pobývať dlhšie a z ušetrených peňazí si skúsia zaobstarať apartmán. Jedna žena mala kvôli podvodníčke prísť dokonca o takmer 29-tisíc eur (700-tisíc korún českých), pretože podvodníčka od nej vybrala zálohu, no žena teraz nemá ani peniaze, ani apartmán. Užívatelia sociálnej siete sa vyjadrili, že Kamila L. od nich vyberala peniaze na výlety do Luxoru a do iných destinácií, informujú české médiá.

Informácie o podvodoch na dovolenkároch v Egypte sa šíria v diskusiách na sociálnych sieťach. Podvodníčka mala vystupovať pod menom Kamila L, no mala tiež používať aj iné mená. Jej aktivity sa pritom nemali obmedzovať len na pobrežie Červeného mora. Na Kamilu L. boli podané trestné oznámenia aj doma v Česku. Pre jeden takýto prípad sa mala Kamila L. spolu s ďalšou ženou postaviť aj pred egyptský súd. Prípad však podľa Ministerstva zahraničia ČR skončil zmierom a obe ženy nakoniec prepustili.

Pretože obeťami sa stali občania Českej republiky, je viac ako pravdepodobné, že sa prípadmi budú zaoberať aj české súdy. Podľa TN.cz sa podvodníčka dokonca snažila oklamať aj miestnych Egypťanov, ktorí sa potom pomocou prekladača snažili kontaktovať českých občanov a zistiť viac o podvodníčke a jej nekalých praktikách.