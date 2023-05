Meta odštartovala v stredu tretie a posledné veľké kolo prepúšťania

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Meta- Facebook

SAN FRANCISCO - Meta Platforms, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, odštartovala v stredu tretie a posledné kolo veľkého prepúšťania. Uviedol to zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Je to súčasť plánu, ktorý zverejnila v marci a počíta so zrušením 10.000 pracovných miest.