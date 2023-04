Bombastické zistenie vedcov: Takéhoto dlhočizného veku sa môžu dožiť ľudia narodení po roku 1970

Rekord dlhovekosti Calmentovej sa doteraz nepodarilo nikomu prekonať. Viacerí odborníci si myslia, že dĺžka ľudského života týmto dosiahla svoj limit. Nová štúdia amerických výskumníkov z Terry College of Business University of Georgia v pod vedením Davida McCarthyho však tvrdí niečo iné. Podľa nej sme stále ďalekoo od vekového maxima, ak vôbec nejaké existuje. Je tu dokonca 50-percentná šanca, že niekto, kto sa narodil v roku 1940 (v Spojenom kráľovstve), dosiahne pôsobivý vek 125 rokov. To by znamenalo, že dnešný osemdesiatnik by v roku 2065 mal byť stále nažive.

Vedci analyzovali dĺžku života ľudí vo Veľkej Británii narodených už v roku 1880, aby zistili, čo môže nastať v budúcnosti. Ich projekcie zverejnené v časopise PLOS ONE ukazujú, že muži narodení v roku 1970 sa môžu dožiť 141 rokov a ženy narodené v roku 1970 sa môžu dožiť 131 rokov. Títo ľudia sú však stále takí mladí, že je ťažké uveriť týmto odhadom. Experti varujú, že môžu byť nepresné, pretože sa spoliehajú na určité štatistické predpoklady. Oveľa viac sú si istí, že muž narodený v roku 1940 sa môže dožiť svojich 125. narodenín a žena narodená v tom istom roku môže dosiahnuť vek 124,5 roka.

Výsledky naznačujú, že vek, v ktorom ľudia zomierajú, sa v nasledujúcich desaťročiach dramaticky zvýši. Napríklad vo Švédsku zostal maximálny vek, ktorý mohol človek dosiahnuť, prakticky rovnaký pre mužov narodených v roku 1900 v porovnaní s mužmi narodenými v roku 1780. Ale rozvoj modernej medicíny po druhej svetovej vojne, lepšia výživa a politická stabilita mohli prispieť k dramatickému nárastu dlhovekosti, ktorý bol doteraz pozorovaný a očakáva sa, že bude pokračovať.