Naozaj sa môžete pri plávaní s plným žalúdkom utopiť? Odborníci prezradili odpoveď: Takáto je pravda!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Určite sa mnohí pamätáte na to, ako vám v detstve rodičia zakazovali ísť do bazéna priamo po jedle. V odbornej literatúre nájdete odpoveď, či má tento názor opodstatnené vysvetlenie alebo ide iba o obyčajný a faktami nepodložený mýtus.

Keď sme boli deti, rodičia nám nedovolili ísť do bazéna po jedle a mnohí z nás robili to isté svojim ratolestiam. Odkiaľ sa teda tento názor vzal a do akej miery je pravdivý? Fakt je, že žiadna vedecká literatúra neupozorňuje na to, že plávanie bezprostredne po jedle predstavuje nejaké nebezpečenstvo pre naše zdravie. „Niekdajší názor bol, že po jedle sa časť krvi môže odkloniť do čriev, aby ste mohli tráviť, čím sa krvný obeh odkloní od rúk a nôh. Môžete byť unavení a je pravdepodobnejšie, že sa utopíte,“ vysvetlil lekár urgentnej medicíny Michael Boniface pre portál Mayo Clinic Minute.

(Zdroj: Getty Images)

Hoci nie je celkom jasné, kedy tento názor vznikol, prvé dôkazy o jeho existencii sú dostupné v príručke Scouting for Boys z roku 1908. „Po prvé, hrozí nebezpečenstvo kŕčov. Ak plávate do hodiny a pol po jedle, teda skôr, ako sa jedlo strávi, je veľmi pravdepodobné, že dostanete kŕče. Kŕče vás privedú k extrémnej bolesti, takže nemôžete hýbať rukami a nohami a sklenete dole,“ uvádza príručka. „Môžete sa utopiť a bude to vaša vlastná vina,“ dodáva. Tieto slová sú na knihu určenú deťom nielen pritvrdé, ale aj nesprávne.

V roku 2011 Vedecká rada Amerického Červeného kríža preskúmala existujúcu vedeckú literatúru o plávaní po jedle a zistila, že pri rekreačnom a aj súťažnom plávaní sa nevyskytli žiadne prípady utopenia so smrteľnými alebo inými následkami. „V súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali akúkoľvek súvislosť medzi jedlom, plávaním a utopením. Pretrvávanie tohto mýtu nie je škodlivé, ale napriek tomu je to mýtus,“ uzavrela rada. Neznamená to však, že ak sa pred vstupom do bazéna poriadne najete, nemusíte mať problémy so žalúdkom. Plný žalúdok vám zrejme spomalí nohy, ale je veľmi nepravdepodobné, že by ste sa utopili.