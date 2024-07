Herečka Dominika Kavaschová (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika „Donda“ Kavaschová sa v materstve doslova našla a čas s Maiou si neskutočne užíva. Herečka sa netají ani túžbou po ďalšom dieťatku a túži po veľkej rodine.prezrádza s úsmevom.

Teraz si však dvojica nabrala na svoje plecia celkom iné bremeno a spoločne sa pustili do prerábky bytu. „Kúpili sme byt vedľa a ideme to spájať, tak toto sme si na seba ušili, ale je to náš sen, tak verím, že sa to splní.“ A zdá sa, že dôvodov, prečo sa do takejto prerábky pustili, je hneď niekoľko. „Určite chceme izbičku pre Maiu, aj nejakú hosťovskú, keď príde sestra s milión deťmi, ktoré si urobila, a aj naši, také pohodlie pre všetkých“, dodáva so smiechom herečka, ktorej sestra Janka je už trojnásobnou maminou. Reč sa však zvrtla aj na herečkinho partnera a dlhoročného hereckého kolegu Dana Fischera. Dominika je ako pravá východniarka priam povestná svojou neutíchajúcou energiou, ktorá zrejme nie je pre každého a v otázke, či ju zvláda práve jej partner má herečka jasno: „Ťažko, doteraz ho poburujem a častejšie mi povie - tichšie - ako ľúbim ťa. On je totálny introvert a tichý človek a ja som totálny extrovert a hlučný človek, je to veľmi ťažké spolu fungovať, ale zároveň veľmi vzácne. On ma učí niečomu, ja jeho niečomu, takže sa dopĺňame“, odhaľuje herečka pikošky zo svojho súkromia. Slová, ktoré nasledovali potom, by ste zrejme nečakali. Naozaj takto dvojica funguje?

Kavaschová ZVÄČŠUJE byt: Prečo potrebujú izby navyše?! Povoláva odborníkov (Zdroj: NL/TH)