Benzín aj nafta sú naďalej lacné: Motoristi sa tešia, TU natankujeme najlacnejšie! Budú ceny naďalej klesať?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Situácia s cenami palív je stabilná, oproti minulému týždňu sa cenovky nijak nezmenili. Naďalej stojí liter benzínu na čerpačke Slovnaft 1,597 eura, v prípade nafty to je 1,510 eura za liter. Na OMV motoristi za liter benzínu zaplatia 1,629 eura za liter, za naftu 1,539 eura. V prípade benzínky Shell sú ceny veľmi podobné čerpačke Slovnaft, a to 1,599 eura za liter benzínu a 1,519 za liter nafty. Najlacnejšie najďalej tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,537 eura za liter benzínu a 1,449 eura za liter nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Ceny sú najlacnejšie za posledné týždne

Ceny vybraných pohonných látok boli v polovici júla najnižšie za posledných päť týždňov. Aj napriek zlacňovaniu však boli aktuálne ceny stále vyššie ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spotrebiteľské ceny najpoužívanejších pohonných látok v 29. týždni opäť klesli. Cena motorovej nafty sa pohybovala na úrovni 1,5 eura, benzín 95 klesol pod sumu 1,6 eura za liter. Cena benzínu 98 klesala už tretí týždeň za sebou.

Motoristi počas uplynulého týždňa nakupovali benzín 95 za 1,597 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu ušetrili na litri 1,6 centa. Cena motorovej nafty klesla o 1,7 centa na 1,509 eura. Cena benzínu 98 bola na úrovni 1,818 eura za liter. Ceny plynov určených na pohon motorových vozidiel sa za posledný týždeň výraznejšie nezmenili. Výnimkou je len skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorého kilogram sa predával za 1,556 eura. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlacnel o 5,5 centa. Liter skvapalneného ropného plynu (LPG) stál 0,688 eura a kilogram stlačeného zemného plynu (CNG) mal hodnotu 1,602 eura. Oba plyny v medzitýždňovom porovnaní nepatrne zdraželi.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Aktuálna cena motorovej nafty bola medziročne vyššia o 2,3 %, výkonnejší benzín 98 bol drahší o 2,1 % a cena klasického benzínu 95 bola v porovnaní s minulým rokom vyššia o 0,5 %. Plyn LNG mal cenu vyššiu o 9,8 % a plyn CNG bol oproti rovnakému obdobiu minulého roka drahší o 6,8 %. Medziročne klesla iba cena plynu LPG, o 0,7 %.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Čo nás čaká?

Finančný analytik XTB trhov Marek Nemky upozornil, že ceny ropy v minulom týždni pokračovali v strmom páde a poklesli o 2,8 %, teda na hodnotu 82,63 dolára za barel ropy Brent, pričom v súčasnosti sa obchodujú ešte o 2,9 % nižšie a približujú sa hranici 80 dolárov, keďže sa obchoduje za 80,22 dolára za barel.

"Zásoby ropy však v Spojených Štátoch naďalej klesajú. V minulom týždni dokonca došlo ku poklesu o 3,7 mil. barelov a týždeň pred tým dokonca o 4,9 mil. barelov. Bolo to väčšie čerpanie, ako sa očakávalo, čo naznačuje silný dopyt zo Spojených Štátoch. V problémoch sa zdá byť však iný gigantický spotrebiteľ. Je ním Čína, ktorá hlási slabšie údaje o HDP, ale taktiež aj údaje o výstupe rafinérií a importoch ropy. Ku tomu sa taktiež pridáva znižovanie sadzieb centrálnou bankou, čo by síce malo podporiť v strednodobom období spotrebu, avšak toto zníženie prišlo nečakane, čo naznačuje, že spotrebiteľ na tom môže byť horšie, ako trh očakával. Navyše, zníženie sadzieb nepôsobí okamžite, a tak je obava o slabom dopyte z Číny na mieste," upozornil v analýze.

(Zdroj: Getty Images)

Ako dodal, pokračujúce rokovania medzi Izraelom a Hamasom naznačujú možnú dohodu o výmene väzňov a o možnom prímerí medzi krajinami. Pripomenul, že to znižuje napätie v okolí a znižuje taktiež rizikovú prirážku, ktorá bola z dôvodu obáv o zapojenie Iránu na cenách ropy prítomná.

"Keď sa však pozrieme na lokálne faktory, teda zastavenie dodávok ropy od spoločnosti Lukoil, to môže mierne destabilizovať trh s palivami a stáť za vyššími cenami napriek pozitívnemu vývoju na trhu s ropou. Napriek tomu v súčasnosti nedokážeme odhadnúť, aký to bude mať dopad, keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania s ukrajinskou stranou a generálny riaditeľ Naftogazu sa taktiež vyjadril, že objemy, ktoré prúdia cez ropovod, sú napriek odstaveniu Lukoil rovnaké, čo by naznačovalo alternatívnych dodávateľov ako Rosneft, Tatneft alebo Gazprom Neft, ktorí už aj pred tým do oblasti ropu dodávali," dodal Nemky.

A čo nás čaká najbližšie týždne? Podľa analytika v súčasnosti ešte stále klesajú aj veľkoobchodné ceny palív v Rotterdame, čo naznačuje možné pokračovanie poklesu palív aj na našich čerpacích staniciach. Taktiež nevidíme ani vyššie ceny palív na čerpacích staniciach, čo naznačuje, že zatiaľ problémy s nedostatkom palív nenastali. "Výhľad na ďalší týždeň tak ostáva stále pozitívny, avšak bol by som príliš opatrný do ďalších týždňov, keďže riziká nedostatku sa môžu kedykoľvek materializovať," uzavrel.

(Zdroj: Getty Images)

Ceny ropy klesli

Ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 81 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch v posledných hodinách ovplyvnili informácie o slabšom dopyte v Číne, ako aj očakávania, že na Blízkom východe sa podarí dospieť k dohode o prímerí. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.12 h SELČ 81,06 USD (74,72 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 65 centov (0,80 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,94 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 65 centov (0,84 %).

V stredu (24. 7.) ukončila ropa v obidvoch prípadoch obchodovanie rastom. Prispeli k tomu informácie z amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA za predchádzajúci týždeň klesli výraznejšie, než sa čakalo. Pokles dosiahol 3,7 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom ropných zásob o 1,6 milióna až 2,5 milióna barelov. Klesli aj zásoby benzínu, konkrétne o 5,6 milióna barelov. Analytici s poklesom počítali, odhadovali však, že dosiahne iba 400.000 barelov. Zároveň sa znížil objem zásob ropných destilátov, pričom analytici predpokladali ich rast.

Vo štvrtok však ceny ropy smerom nadol posunuli správy o poklese dopytu po rope v Číne, ktorá je najväčším dovozcom tejto komodity na svete. Poukázal na to vývoj dovozu za 1. polrok tohto roka, ako aj objemu spracovanej ropy rafinériami. Navyše, vývoj cien komodity ovplyvnil aj najnovší vývoj na Blízkom východe. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa sú rokovania o dohode o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov v záverečnej fáze.