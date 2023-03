Expertka prezradila, prečo by ste ráno nikdy nemali odkladať zvonenie budíka: Po jej slovách začnete vstávať hneď

Všetci to poznáme, keď ráno odložíme zvonenie budíka o ďalších desať či pätnásť minút. Možno ste si ale všimli, že po druhom prebudení sa cítite horšie ako po tom prvom. Existuje na to vedecké vysvetlenie, o ktoré sa podelila jedna z najuznávanejších odborníčok na zmenu a motiváciu Mel Robbinsová vo svojom podcaste. "Chcete poznať vedecký dôvod, prečo by ste nikdy nemali odkladať budík? Dovoľte mi, aby som vám prezradila trochu z neurovedy. Dve slová - zotrvačnosť spánku. Keď zazvoní budík a vy ho odložíte, už ste hore, no keď sa budík vypne, váš mozog opäť upadne do spánku," uviedla.

Výskumníci prišli na to, že keď po prebudení opäť zaspíte, váš mozog spustí nový spánkový cyklus v trvaní od 75 až 90 minút. "Všimli ste si niekedy, že druhýkrát sa prebudíte z hlbokého spánku aj po deviatich minútach? Je to preto, že ubehlo iba deväť minút zo 75-minútového spánkového cyklu," pokračuje Robbinsová.

To, že sa po druhom zobudení cítite unavene, teda neznamená, že ste sa zle vyspali. Vášmu mozgu trvá asi štyri hodiny, kým sa dostane zo stavu ospalosti. Keď vám teda zazvoní budík, jednoducho hneď vstaňte z postele. Ako sa teda zdá, predlžovaním ranného vstávania o niekoľko minút si viac škodíte než robíte dobre. Je lepšie, ak po prebudení ihneď vstanete z postele a dáte si sprchu alebo krátko rozcvičku. Medzitým sa váš mozog aspoň trochu preberie a vy budete pripravení na ďalší deň.