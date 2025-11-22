Polovici národov, ktoré nemajú kontakty so svetom, hrozí zánik

Polovici národov a komunít, ktoré nemajú kontakty s okolitým svetom, hrozí, že do desať rokov zaniknú. Uviedla to podľa agentúr AP a AFP medzinárodnej organizácie Survival International. Podľa nej v súčasnosti sú vo svete dve stovky národov, ktoré nemajú také kontakty. Väčšina z nich sa nachádza v amazonskom pralese.
