Hľadáme iný termín na stretnutie s Volodymyrom Zelenským, uviedol Robert Fico

"Hľadáme iný termín, ktorý by mal byť v najbližších dňoch, pokiaľ ide o stretnutia, na ktoré sa pýtate. Keď ten termín bude, hneď vám ho oznámim," vyhlásil Fico. O mieste stretnutia podľa neho budú informovať v budúcnosti. Slovenský premiér v otvorenom liste z pondelka navrhol ukrajinskému prezidentovi spoločné rokovanie na území SR v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou. Témou mala byť situácia okolo tranzitu plynu cez Ukrajinu a vzájomné slovensko-ukrajinské vzťahy. Fico v liste okrem iného zopakoval, že rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu spôsobuje Ukrajine, Slovensku a Európskej únii (EÚ) rozsiahle škody.

Zelenskyj v krátkom vyhlásení na sociálnej sieti X s rokovaním súhlasil a premiéra Fica pozval na piatok do Kyjeva. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar v stredu avizoval, že premiér do Kyjeva pravdepodobne neodcestuje. Zelenskyj cez víkend kritizoval Fica v súvislosti s návštevou v Moskve a stretnutím s prezidentom Putinom. "Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho pochybné plány s Moskvou budú fungovať donekonečna," podotkol. Kyjev chcel podľa neho Slovensku ešte pred zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu pomôcť, Fico však ponuku "arogantne odmietol", napriek varovaniam mnohých európskych politikov. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom 1. januára 2025 zastavila dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy a Moldavska, pretože Ukrajina nepredĺžila tranzitnú dohodu.