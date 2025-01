VIDEO Gašpar po vlne kritiky prehovoril: TAKTO to je s jeho slovami o vystúpení Slovenska z EÚ!

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanec za Smer-SSD Tibor Gašpar ešte v piatok uviedol, že Slovensko vstúpilo do EÚ na základe referenda a prípadné vystúpenie z nej by podľa neho malo mať rovnaké pravidlá. Úprava ústavy by podľa neho mohla byť v tomto prekážkou. O vystúpení z EÚ hovoril ako o „krajnom riešení“.

Informovala o tom STVR. Gašpar týmito slovami reagoval na piatkovú tlačovku opozičnej SaS, ktorá chce, aby sa naše členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii zakotvilo do Ústavy. „Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar.

Gašparove piatkové vyjadrenia vyvolali okamžitú vlnu reakcií naprieč politickým spektrom, avšak strana Smer-SSD k nim žiadne oficiálne stanovisko nezaujala, kritika zo strany opozície však pribúdala.

V sobotu popoludní zverejnil Tibor Gašpar na sociálnej sieti nakoniec video, v ktorom sa k svojim slovám vrátil. Tvrdí, že v piatok odpovedal na otázky novinárov o tom, či je naše členstvo v EÚ a NATO potrebné zakotviť v Ústave. „Vysvetlil som im, že pokiaľ sme do EÚ vstúpili cez referendum, tak aj o prípadnom vystúpení sa musí rozhodovať len a len formou referenda. Občania Slovenska musia rozhodnúť, kde a ako chcú žiť, nie politici,“ povedal. „Moje názory na členstvo v EÚ aj NATO sú konzistentné a budem aj naďalej kritikom takých krokov EÚ a NATO, ktoré nebudú na prospech národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov,“ uviedol. Vystúpenie Slovenska z NATO a EÚ si vraj „vymysleli médiá.“