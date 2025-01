Poľský Glogowek pozýva Elona Muska: Kúpiť má jeho hrad pre európske sídlo

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin)

VARŠAVA - Poľské mestečko Glogowek pozýva Elona Muska, aby si kúpil jeho mestský hrad z 13. storočia a premenil ho na svoje európske sídlo. Starosta Piotr Bujak v utorok povedal, že to Muskovi ponúkol na jeho sociálnej sieti X a poslal tiež listy jeho spoločnostiam. Píše agentúra AP.

Starosta však neoznámil žiadnu predajnú cenu a ani Musk doteraz na ponuku nereagoval. Bujak pre AP povedal, že čítal správy o tom, že americký technologický miliardár si hľadá európske sídlo, napríklad hrad v Taliansku. "Necítime sa horšie ako Toskánsko. Máme perfektnú klímu a toto je najlepšie miesto na Zemi," povedal Bujak.

archívne video

Ozbrojené sily Ukrajiny v čase Vianoc a Nového roka srdečne ďakujú ľuďom dobrej vôle z Poľskej republiky a celého sveta za jedenáste vianočné darčeky (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Mestečko Glogowek leží v Sliezsku južne od mesta Opole neďaleko českých hraníc a môže sa pochváliť bohatou históriou. V 17. storočí krátko slúžilo aj ako hlavné mesto Poľska. Hostilo aj Ludwiga van Beethovena, ktorý tam skladal hudbu. "Hrad má veľmi dobrú atmosféru a je ideálnym miestom pre skvelé veci," povedal Bujak. Oblasť má tiež dlhoročnú vinársku tradíciu.

Glogowek je v dojazdovej vzdialenosti od európskych metropol Berlín, Praha, Viedeň, Bratislava a Varšava, má tiež priestor pre pristávaciu plochu pre helikoptéru. Renesančný zámok patrí mestu a vyžaduje si dôkladnú rekonštrukciu. Na to potrebuje súkromného investora, ktorý tam získa obrovské priestory na bývanie a podnikanie.