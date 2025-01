Muskove kone začínajú svoju európsku jazdu: Tvár Brexitu naberá na sile a miliardár pomohol aj nemeckej AfD

(Zdroj: TASR/Vladimír Benko, Sean Simmers/The Patriot-News via AP, Sebastian Kahnertdpa)

BRATISLAVA – Kolonizovanie vesmíru, vlastná sociálna sieť ani kamarátstvo s Donaldom Trumpom mu zrejme nestačia. Najbohatší muž planéty Elon Muska sa začal miešať už aj do európskej politiky. Pre niekoľkými dňami spôsobil medzi európskymi lídrami vlnu rozhorčenia, keď viacerých z nich skritizoval. Činy a slová miliardára juhoafrického pôvodu sa však odrazili aj na číslach. Politici, ku ktorým sa priklonil, totiž v prieskumoch začali rásť a to naprieč Európou.

Britská strana Reform UK, na čele ktorej stojí veľký podporovateľ brexitu Nigel Farage, výrazne posilnila. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry YouGov ju podporuje 25 percent voličov. Sú tak v tesnom závese za vládnucimi labouristami, ktorí majú 26 percent. Konzervatívci sú až na treťom mieste s 22-percentnou podporou, pritom až do minulého roka ťahali šnúru, keď boli pri moci dlhých 14 rokov.

Tvár Brexitu a strany Reform UK vo Veľkej Británii, Nigel Farage. (Zdroj: TASR/Vladimír Benko)

Strana je známa najmä svojou protimigračnou rétorikou. Len nedávno sa však dostala do pozornosti tým, že ju otvorene podporil práve Elon Musk. Nigel Farage túto podporu s potešením prijal. Paradoxne, samotného lídra strany by chcel Musk vymeniť, na sociálnej sieti X nedávno odkázal, že Farage "na to nemá."

Reform UK pritom v minuloročných voľbách získala 14 percent hlasov, vzhľadom na väčšinový volebný systém v parlamente však obsadili iba 5 mandátov zo 650. Najbližšie riadne voľby by sa mali konať až v roku 2029.

Musk je aktívny aj v nemeckej politike

Podobný scenár sme len nedávno mohli pozorovať aj v Nemecku. Tam Musk podporil najskôr na platforme X a neskôr aj v názorovom článku denníka Die Welt stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Podľa prieskumu z prvého januárového týždňa si 59 percent respondentov myslí, že Muskova podpora AfD prospela, zatiaľ čo štyri percentá uviedli, že uškodila. Podľa 24 percent opýtaných nemala na stranu žiadny vplyv a 13 percent si nebolo istých dôsledkami.

Spolupredsedníčka krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová. (Zdroj: TASR/Sebastian Kahnertdpa via AP)

Nemecko je však v inej situácii, ako Veľká Británia. Nemcov voľby čakajú už 23. februára. Mnohí opýtaní očakávajú, že Muskove komentáre na sieti X zásadne neovplyvnia voľby 23. februára. Päťdesiat percent sa domnieva, že vplyv bude minimálny a 13 percent, že sa vôbec neprejaví. Podľa názoru 27 percent by mohla mať Muskova podpora zásadnú úlohu. Odvtedy však miliardár podnikol ďalšie kroky – v rozhovore vysielanom naživo hostil spolupredsedníčku strany Alice Weidelovú a Nemcov vyzval, aby volili AfD. Niektorí nemeckí politici už Muska obvinili z ovplyvňovania predvolebnej kampane.

Strana je nemeckým Spolkovým úradom pre ochranu ústavy (BfV) monitorovaná pre podozrenie, že je pravicovo extrémistická. Za takú ju už uznalo niekoľko nemeckých spolkových krajín.

Európski lídri sú z Muska znepokojení

Elon Musk vlani využil platformu X, ktorej je vlastníkom, ako aj svoje bohatstvo, aby pomohol Donaldovi Trumpovi vyhrať prezidentské voľby v USA. Podľa agentúry Reuters teraz pred predčasných voľbami do nemeckého Spolkového snemu otvorene podporuje strany v Európe, ktoré sú označované za krajne pravicové, protisystémové a protiimigračné.

Nad Muskovými výrokmi o politickom dianí vyjadrili v poslednej dobe znepokojenie viacerí lídri v Európe. Španielsky premiér Pedro Sánchez ho obvinil z podnecovania nenávisti a podkopávania demokracie. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot zase vyzval Európsku komisiu, aby členské štáty EÚ chránila pred "zasahovaním do politickej diskusie zo strany Muska".