Mrazivé svedectvá o TRAGÉDII v reštaurácii: Môže za výbuch krčmová BITKA? Vojtěch unikol smrti len o vlások

(Zdroj: X/Hasičský záchranný sbor ČR)

MOST - Českom otriasla mimoriadna tragédia. Pri požiari reštaurácie U Kojota zo soboty na nedeľu zomrelo šesť ľudí a ďalších osem ľudí je zranených, z toho troch previezli do nemocnice v kritickom stave. Príčina vzniku požiaru sa vyšetruje. Podľa prvotných informácií od hasičov požiar zrejme vznikol prevrhnutím plynového ohrievača, čo následne viedlo k mimoriadne rýchlemu šíreniu plameňov.

Polícia tragický požiar v Moste preveruje pre podozrenie z všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Vylúčila násilný vstup dovnútra či teroristický čin. Regionálny hovorca polície Václav Krieger povedal, že verzií príčin požiaru je niekoľko. "Pracuje sa však s najpravdepodobnejšou príčinou, ktorá je, že požiar vznikol na terase od horáku a následne od výbuchu propanbutanovej fľaše," povedal hovorca.

Velitel zásahu po příjezdu na místo rozhodl o zahájení hasebních prací a zároveň vyslal skupinu hasičů s útočným proudem hledat hosta restaurace uvězněného na toaletě. Těžce zraněného se ho hasičům podařilo z hořící budovy zachránit. pic.twitter.com/Itay7Sj8t7 — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) January 12, 2025

Hasiči ukončili zásah v Moste v nedeľu okolo 21.00 h. Drevenú konštrukciu vyhorenej terasy reštaurácie hasiči strhli. Po uhasení tragického nočného požiaru čakali na to, až v nej vyšetrovatelia vykonajú všetky nevyhnutné úkony.

6 mrtvých a 6 těžce zraněných. Taková je bilance nočního požáru restaurace U Kojota v Mostě. Plameny se objevily před půlnocí. V tu chvíli byla v restauraci ještě řada hostů.

ℹ Podle prvotních informací začalo zřejmě hořet od jednoho z plynových ohřívačů, které vytápěly… pic.twitter.com/SsEC9G3Iqk — ČT24 (@CT24zive) January 12, 2025

Polícia na zistenie totožnosti šiestich obetí po požiari reštaurácie v Moste musela nasadiť aj špecialistov z takzvaného DVI tímu. Skupina špecialistov sa nazýva DVI tím podľa anglického disaster victim identification - teda identifikácia obetí hromadných nešťastí. Do tímu patria antropológovia, genetici, daktyloskopovia, dokumentaristi, súdni lekári a stomatológovia.

Zásah u tragického požáru mostecké restaurace se chýlí ke konci. Dopoledne jsem dokončili statické zajištění přístavku. Do večerních hodin probíhalo ohledání požářiště službou kriminální police ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli. Večer jsme staticky narušenou část strhli. pic.twitter.com/rdhyIXdzSf — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) January 12, 2025

Hovorkyňa Fakultnej Nemocnice Královské Vinohrady informovala, že prijali päť pacientov s popáleninovými a inhalačnými traumami. "Traja z nich sú v kritickom stave, ostatní vo vážnom. Aj keď bola situácia veľmi náročná - dvaja pacienti prileteli naraz jedným vrtuľníkom, operovalo sa na troch sálach naraz," dodala.

Môže za tragédiu bitka?

Podľa informácií českého Blesku malo k prevrhnutiu plynového ohrievača dôjsť kvôli potýčke vnútri reštaurácie. "Dvaja chlapi sa pohádali a začali sa mlátiť. Jeden počas bitky zhodil vyhrievaciu lampu, od ktorej chytilo drevené vybavenie,“ povedal pre Blesk.cz svedok priamo pred zničenou reštauráciou.

Slová svedkov, jeden unikol tragédii o vlások

Plamene sa od lampy rýchlo rozšírili, obrovský žiar potom spustil sériu explózií. "Počula som niekoľko výbuchov. Minimálne dva boli, ale skôr aj viac,“ priblížila Andrea zo susedného domu.

"Boli sme tam a hrali karty. Za nami sa oslavovali narodeniny a bol tam celkom pokoj. Pred jedenástou sme sa zdvihli a šli sme domov, keď sme zrazu počuli tie výbuchy,“ zveril sa otrasený Vojtěch pre Blesk. Požiar obľúbeného podniku šokoval. "Katastrofa, hrôza, nešťastie,“ opísal.

Aj ďalších susedov ochromila poriadna rana. "Zrazu dunivá rana, tak som sa zdvihol, otočím sa, pretože je to na druhej strane, pozriem a zrazu vyšľahli plamene von, tak som volal na linku 150 hasičom, pani ešte nič nevedela. Bolo 23.17 h, keď som tam volal" popísal pre ČT24 miestny obyvateľ. "Začali sme sa baliť, utekať preč, zbalili sme vnučky, vzal som si kľúče od oboch áut," doplnil Slavomír s tým, že jedno auto má nakoniec ohňom zoškvarené zrkadlo. Dodal, že chcel odísť, no nešlo to, keďže tam za chvíľu začali nabiehať policajti, hasiči, sanitky.

Svedok popísal, že ľudia z domu museli opustiť celý vchod. Na miesto bol pristavený evakuačný autobus. "Nahlásil som, že tam nebudem. Myslel som si, že sa mi podarí auto z miesta dostať, ale to nešlo, okolo lietali črepiny, behali ľudia, popálí a potom polícia zasahovala a už nás hnali preč, začali to páskovať," priblížil. Nakoniec počkal s rodinou v autobuse. "Potom nám kontrolovali všetky byty vo vchode, museli sme ich otvoriť, tak to urobili naozaj profesionálne, prehliadli všetko, aj stupačky, a potom nás tam pustili," dodal.