Kalifornia zápasí s lesnými požiarmi: Plamene sa blížia aj k rezidenciám hollywoodskych hviezd!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ethan Swope)

Požiar vyčíňa v blízkosti veľkých miest ako Los Angeles, Santa Monica a Malibu Beach. Podľa britskej stanice BBC v oblasti momentálne zúria štyri požiare: v losangeleskej štvrti Pacific Palisades, v blízkosti mesta Altadena a na losangeleskom predmestí Sylmar. Štvrtý, rozlohou najmenší požiar oznámili hasiči v stredu popoludní (SEČ) v lokalite Tyler v okrese Riverside juhovýchodne od Los Angeles. Najviac je zasiahnutá oblasť Pacific Palisades v Los Angeles, kde majú domy filmové hviezdy ako Jennifer Anistonová, Bradley Cooper, Tom Hanks či Reese Witherspoonová. Ľudia sa evakuujú aj zo štvrte Beverly Hills. Oheň tam zničil stovky budov.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ethan Swope)

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ethan Swope)

Na veľkej časti pobrežia Malibu platí aj varovanie pred dymom, ktorý sa tiahne až po Santa Monicu a pokrýva i Beverly Hills. Ľuďom, ktorí sa musia pohybovať vonku, úrady odporučili použiť na ochranu dýchacích ciest respirátory. BBC doplnila, že pre požiare a silný vietor v oblasti niektoré zo škôl v oblasti Los Angeles zostanú v stredu zatvorené. Vedenie niektorých z nich informovalo, že vyučovanie sa uskutoční online formou.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ethan Swope)

Tatvorené zostanú v stredu aj školy v Santa Monice a Malibu. Pre lesné požiare je v Kalifornii bez dodávok elektrickej energie asi 300.000 ľudí. Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca a ktorú zhoršil sezónne sa vyskytujúci vietor Santa Ana. Ide o horúci a suchý vietor, ktorý sa zvyčajne objavuje na jeseň a v zime. Tento rok začal fúkať v utorok a prispel k šíreniu lesného požiaru v oblasti, kde je na dôvažok aj pomerne sucho.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ethan Swope)

Sila vetra Santa Ana je tento rok výnimočná - s maximami medzi 120 a 160 km/h nameranými na vyvýšenom mieste - by sa jeho tohtoročný výskyt mohol zapísať ako najsilnejší za viac ako desať rokov. Poveternostná situácia v oblasti by sa mala výrazne zlepšiť vo štvrtok - tlaková níž nad Kalifornským polostrovom sa presúva na juh a polohu zmení aj tlaková výš nad regiónom Veľkej panvy, takže už odtiaľ nebude vanúť silný suchý vietor. To by malo následne uľahčiť aj likvidáciu požiarov. Vedci čoraz častejšie opakujú, že zmeny klímy zvyšujú frekvenciu extrémnych meteorologických javov. "Už neexistuje obdobie, pre ktoré sú lesné požiare typické. Objavujú sa počas celého roka," upozornil guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom.