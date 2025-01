Česko znovu otvára ambasádu v Damasku: Zastupuje záujmy USA a západných krajín

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky)

ČR zastupuje USA a ďalšie západné krajiny v Sýrii odvtedy, ako zatvorili svoje veľvyslanectvá pre občiansku vojnu, ktorá v krajine vypukla v roku 2011.

Svojich pracovníkov z veľvyslanectva v Damasku stiahlo Česko v čase, keď povstalci na čele s islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zvrhli Asada. Faktickým lídrom Sýrie je v súčasnosti vodca HTS Ahmad Šara.

Telefonát s Blinkenom

"Počas Vianoc sme obnovili činnosť nášho zastupiteľského úradu," oznámil vo štvrtok večer český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. "Vrátil sa vedúci sekcie, ktorý má na starosti záležitosti USA," povedal a dodal, že mu telefonoval šéf americkej diplomacie Antony Blinken, aby sa "uistil, že budeme pokračovať" v službe.

Podľa Lipavského je ČR zatiaľ opatrná v dialógu so súčasným sýrskym vedením. "Predstavitelia, ktorí tvoria novú sýrsku vládu, sú pre svoju minulosť na rôznych sankčných zoznamoch," povedal šéf českej diplomacie. Zoskupenie HTS bolo v minulosti napojené na teroristickú sieť al-Káida. "Otvorene však deklarujú, že chcú obnoviť vzťahy so svetom a myslím si, že by sme mali reagovať na výzvu, aby sme napríklad dostali Rusov zo Sýrie," dodal. Rusko má v Sýrii naďalej dve vojenské základne. Moskva sa v občianskej vojne v roku 2015 postavila na stranu Asada, ktorý 8. decembra 2024 utiekol práve do Ruska, pripomína AFP.