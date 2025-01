Veľký Babišov plán! TAKÉTO má zámery so Slovenskom, Fialu poriadne skritizoval: O Trumpových slovách nepochybuje

Andrej Babiš verí v obnovenie vzťahov so Slovenskom a v to, že Trump ukončí vojnu na Ukrajine (Zdroj: SITA/AP Photo/Laszlo Balogh, Topky/Ján Zemiar, TASR/AP Photo/Evan Vucci)

PRAHA - Bývalý český premiér Andrej Babiš by chcel v prípade účasti hnutia ANO v českom kabinete obnoviť medzivládne konzultácie so Slovenskom. Povedal to v rozhovore s ČTK. Podľa neho aktuálny český premiér Petr Fiala (ODS) zničil V4 a v prípade víťazstva vo voľbách by nespolupracoval s nikým z aktuálnej vládnej koalície. Babiš okrem toho nepochybuje o tom, že novozvolený americký prezident Donald Trump ukončí vojnu na Ukrajine.

Vláda súčasného českého premiéra Fialu vlani v marci konzultácie so Slovenskom prerušila pre rozdielne názory na kľúčové témy zahraničnej politiky. Prejavujú sa hlavne vo vzťahu k Ukrajine. Český minister zahraničia Ján Lipavský sa koncom minulého roka vyjadril tak, že čas na obnovenie spoločných stretnutí nenastal.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok o zmiere Ministerstva vnútra SR s Andrejom Babišom (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Samozrejme," povedal Babiš na otázku, či by chcel konzultácie obnoviť. "So Slovákmi máme plno spoločných tém," poznamenal. Už za vlád skoršieho šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku alebo premiéra za ODS Mirka Topolánka išlo podľa neho o tradíciu. "No a potom prišiel (slovenský expremiér Igor) Matovič, ktorý nám dal najavo, že nie sme na prvom mieste," poznamenal Babiš. "To bola škoda a potom sa to nerealizovalo. Ale tie spoločné veci sú. Aj historicky je to dôležité," dodal.

Fiala podľa Babiša zničil V4

Premiéra Fialu kritizoval za to, že "zničil" Visegrádskú skupinu (V4), do ktorej okrem Česka a Slovenska patrí aj Poľsko a Maďarsko. Za Fialovej vlády sa spoločné kontakty týchto krajín výrazne obmedzili, práve aj z dôvodu rôznych pohľadov na zahraničnú politiku u Česka a Poľska na jednej a Slovenska a Maďarska na druhej strane.

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V4 pritom podľa Babiša predtým mala v Európskej únii veľký vplyv. Nevedela síce viac presadiť svoje personálne preferencie, ale zabránila niektorým neželaným nomináciám či vedela blokovať pre región strednej Európy neprijateľné normy. "Všetko sú to naši najväčší partneri. Sú to krajiny, kde naše firmy investujú. Je to región, ktorý má nízke zadlženie, dobrý rast hrubého domáceho produktu, nízku nezamestnanosť," dodal Babiš.

Babiš nepochybuje o tom, že Trump ukončí vojnu na Ukrajine

Ukrajina sa už takmer tri roky bráni ruskej agresii, a to aj vďaka vojenskej a ďalšej pomoci zo Západu, predovšetkým od Spojených štátov. Trump sa vráti do Bieleho domu 20. januára. Kyjev doteraz ruské návrhy odmietal ako kapituláciu. Minulý týždeň nastupujúca americká hlava štátu povedala, že dúfa, že sa podarí uzavrieť prímerie do šiestich mesiacov od jeho nástupu do funkcie. Predtým tvrdil, že vojnu ukončí do 24 hodín po nástupe do úradu.

Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh)

Babiš sa v tejto súvislosti domnieva, že do jesenných parlamentných volieb americký prezident Donald Trump vojnu na Ukrajine vyrieši. O tom, akým spôsobom tak Trump urobí, nemá konkrétnu predstavu, nepochybuje však, že svoj sľub, že vojnu ukončí, naplní. "To bude vyriešené. Trump to vyrieši," povedal Babiš na otázku, ako sa hnutie ANO pri prípadnej opätovnej účasti vo vláde ku konfliktu postaví. "My sme tu pre Českú republiku. Tejto vláde strašne vojna vyhovuje, aby o nej stále hovorila, aby nemusela hovoriť o tom, čo všetko tu spôsobila," poznamenal Babiš. "Nechcete pochybovať o prezidentovi Trumpovi, že to nesplní," dodal.

Na inauguráciu nového amerického prezidenta Babiš nevyrazí, a to podľa svojich slov kvôli práci na volebnom programe hnutia ANO a príprave kampane. "Ide tam namiesto mňa (europoslankyňa) Klára Dostálová," poznamenal.

Predstavy Babiša, ak by vyhral voľby

Babiš vylúčil vytvorenie vlády so stranami zastúpenými v terajšom kabinete vrátane Pirátov, ktorí ho vlani opustili. Povedal, že si ani nevie predstaviť, že by tieto subjekty niekto volil. ANO má podľa Babiša stále dvoch kandidátov na premiéra - jeho a exministra priemyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka. Ak by hnutie zostavilo vládu s podporou niektorého subjektu, nie koaličnej, mal by hlavné šance na obsadenie postu premiéra Babiš.

Andrej Babiš (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Za priority, ktoré budú pri prípadnom rokovaní o koalícii nepodkrovné, považuje opätovné stanovenie maximálneho veku odchodu do dôchodku na 65 rokov či zrušenie televízneho a rozhlasového poplatku. "To je úplne na hlavu," povedal Babiš. Za zásadné tiež považuje zraziť ceny elektriny a plynu. "A vykúpenie akcionárov ČEZ, ak to bude aj finančne únosné, za peniaze ČEZ," poznamenal. Konkrétny ale z hľadiska možných partnerov pre spoluprácu nebol.