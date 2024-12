MIMORIADNY ONLINE Ukrajinci zajali severokórejského vojaka! Bojoval na strane ruskej armády

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Russian Defense Ministry Press Service)

Vojaka údajne zajali príslušníci Jednotiek pre špeciálne operácie (SSO) Ozbrojených síl Ukrajiny počas operácie na frontovej línii v ruskej Kurskej oblasti. Okrem toho sa im podarilo ukoristiť obrnený transportér. Portál nešpecifikoval, kedy k zadržaniu došlo.mFotografia údajne zajatého severokórejského vojaka, ktorý zrejme utrpel zranenia, bola najprv zverejnená na uzavretom kanáli na platforme Telegram, no postupne ju zverejnili aj iné zdroje. Podrobnosti o stave vojaka nie sú známe.

Zajatie severokórejského vojaka potvrdila aj juhokórejská tajná služba. "Prostredníctvom zdieľania informácií v reálnom čase s tajnou službou spriateleného štátu potvrdzujeme zajatie zraneného severokórejského vojaka. Ďalší vývoj budeme pozorne sledovať," uviedla v krátkom vyhlásení citovanom agentúrou Johnap tajná služba NIS. Podľa juhokórejských predstaviteľov bolo zatiaľ do Ruska vyslaných približne 11.000 severokórejských vojakov, ktorí majú byť postupne nasadení do bojov proti ukrajinským silám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom tohto týždňa uviedol, že v Kurskej oblasti padlo už viac ako 3000 severokórejských vojakov.