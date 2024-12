Dmitrij Medvedev s pohárom vína (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Dmitrij Medvedev sa znovu nechal uniesť svojou zlosťou. Po jeho útoku sa však na neho znieslo množstvo posmechu. Do jeho pozornosti sa dostáva jeho preferencia talianskeho vína.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta (2008 až 2012) bol Dmitrij Medvedev považovaný za liberálnu nádej Ruska. Od začiatku ukrajinskej vojny však tomu už nič nenasvedčovalo. Dôverník Vladimira Putina, ktorý bol aj ruským premiérom, je teraz podpredsedom ruskej bezpečnostnej rady. Medvedev počas ukrajinskej vojny obhajoval ruskú inváziu štvavými príspevkami na sociálnych sieťach a na titulky sa dostával verbálnymi útokmi proti Západu a NATO.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Kamarát Putina útočí na ministra zahraničných vecí USA ako na „degenerovaného“

V službe krátkych správ X (predtým Twitter) sa Dmitri Medvedev teraz na svojom účte vyjadril o súčasnom ministrovi zahraničných vecí USA Antonym Blinkenovi. "Ako sa ukázalo, odchádzajúci minister zahraničných vecí Blinken je vzácny druh degenerátov. Požaduje, aby Ukrajina znížila vek odvodu, aby mohla naďalej dostávať pomoc USA. To znamená, že teraz budú zomierať osemnásťroční, ale to je vládnemu predstaviteľovi Bidenovi jedno...“ tvrdil Medvedev v príspevku. Viaceré americké tlačové agentúry nedávno informovali o vysokopostavenom vládnom predstaviteľovi USA, že americký prezident Joe Biden presadzuje zníženie veku vojenského odvodu na Ukrajine z 25 na 18 rokov.

Zosmiešňovanie Medvedevových dodávok vína a vlastníctva jachty

Netrvalo dlho a Medvedev pod príspevkom pocítil veľký protivietor. Okrem iného boli zosmiešňované údajné preferencie Putinovho priateľa na produkty zo Západu, ktoré opakovane démonizoval. Píše sa tam okrem iného: