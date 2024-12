Odstrašenie islamských teroristov! USA podnikli v Sýrii desiatky vzdušných úderov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Albam)

DAMASK/WASHINGTON - Spojené štáty podnikli v centrálnej Sýrii desiatky vzdušných úderov namierených proti základniam a bojovníkom teroristickej organizácie Islamský štát (IS), uviedlo dnes veliteľstvo americkej armády Centcom. USA podľa neho chcú zabrániť tomu, aby IS po páde sýrskeho režimu Bašára Asada znovu nabral na sile. Údery amerického letectva mierili na 75 cieľov. Ich dopad sa teraz vyhodnocuje, dodalo veliteľstvo s tým, že takéto údery proti IS budú pokračovať.

"Nemalo by byť pochýb - nedovolíme IS, aby sa reorganizoval a využil súčasnú situáciu v Sýrii," uviedol generál Michael Erik Kurilla. "Všetky organizácie v Sýrii by mali vedieť, že ich budeme hnáť k zodpovednosti, ak budú akýmkoľvek spôsobom spolupracovať s IS alebo ho podporovať," dodal. Spojené štáty majú v Sýrii približne 900 vojakov a ďalších 2500 v Iraku v rámci medzinárodnej koalície, ktorá bola vytvorená v roku 2014 na boj proti džihádistom IS. Táto islamistická skupina ovládala územia vo východnej a severnej Sýrii až do svojej porážky v roku 2019; dodnes však zostávajú aktívne jej povstalecké bunky, najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach mimo veľkých miest.

Režim prezidenta Asada, ktorý Sýrii vládol 24 rokov, sa zrútil v noci na dnes. Diktátora, ktorý ešte pred dvoma týždňami mal moc zdanlivo pevne v rukách, zmietla blesková povstalecká ofenzíva za 11 dní, po tom, čo sa to počas občianskej vojny nepodarilo takmer 14 rokov. Vládne sily sa v posledných dňoch stiahli tiež z oblastí, kde pôsobia bunky IS.