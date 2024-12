Bývalá vládna strana i parlament v Sýrii podporili zmeny po páde Asadovho režimu

Sýrčan drží vlajku sýrskej opozície a prechádza okolo obrazu zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v Damasku v pondelok 9. decembra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Sanadiki)

DAMASK - Na čele sýrskej prechodnej vlády bude údajne Muhammad Bašír, ktorý pred 12-dňovou bleskovou ofenzívou viedol administratívu na malom území ovládanom povstalcami. S odvolaním sa na arabské médiá o tom v pondelok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Aktualizované 21:40 - Arabská socialistická strana obrody (Baas) bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada v pondelok uviedla, že po zvrhnutí jeho režimu povstaleckou koalíciou podporí proces odovzdania moci v krajine. Informuje o tom AFP. "Budeme podporovať prechodnú fázu v Sýrii zameranú na obranu jednoty krajiny," uviedol generálny tajomník strany Ibráhím Hadíd vo vyhlásení.

Zmeny v Sýrii v pondelok - deň po dobytí hlavného mesta povstalcami a úteku exprezidenta Bašára Asada - podporil aj tamojší parlament. Vo svojom vyhlásení uviedol, že rešpektuje vôľu ľudu vybudovať "novú Sýriu".

21:31 - Spojené štáty v pondelok uvalili sankcie na svokra zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Rozhodnutie prišlo po tom, ako povstalci vedení skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) obsadili v nedeľu sýrske hlavné mesto Damask, pričom Asad s rodinou utiekol do Moskvy. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Ministerstvo financií USA vo svojom vyhlásení oznámilo, že Fawaz al-Akhras bol zaradený do sankčného zoznamu za poskytovanie podpory a napomáhanie Bašárovi Asadovi v súvislosti s jeho finančnými záležitosťami, jeho snahami vyhýbať sa sankciám i jeho pokusmi vrátiť sa na medzinárodnú politickú scénu.

21:16 - Spojené štáty chcú predísť rozdrobeniu Sýrie a šíreniu terorizmu do zahraničia, ku ktorému by mohol viesť pád režimu diktátora Bašára Asada. Vyhlásil to dnes americký minister zahraničia Antony Blinken, podľa ktorého je Asadov koniec veľkou príležitosťou, ale tiež rizikom. Nebezpečenstvo pramení napríklad z toho, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) bude chcieť využiť situáciu na obnovu svojich kapacít v Sýrii, čo USA nedovolí, dodal Blinken podľa agentúry Reuters.

20:50 - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok sľúbil, že Turecko znovu otvorí hraničný priechod na hranici so Sýriou, aby uľahčilo návrat sýrskych utečencov po zvrhnutí sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Erdogan zároveň zdôraznil, že Turecko nemá záujem rozšíriť svoju pôsobnosť do Sýrie a že jeho cezhraničné operácie sú zamerané len na obranu krajiny pred "teroristickými útokmi". Informuje agentúra AFP.

19:51 - Británia bude môcť nadviazať kontakt s džihádistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla sýrskeho prezidenta Bašára Asada, až po tom, čo povstalci odmietnu "terorizmus a násilie", uviedol v pondelok v Saudskej Arábii britský premiér Keir Starmer. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

HTS ako bývalá odnož islamistickej siete al-Káida patrí v Británii na zoznam zakázaných organizácií ako teroristická skupina. Britský minister pre medzivládne vzťahy Pat McFadden však v pondelok vyhlásil, že Británia by zaradenie HTS medzi zakázané skupiny mohla prehodnotiť.

19:02 - Sýrsky premiér Muhammad Džalálí súhlasí s odovzdaním moci povstaleckým silám, ktoré po bleskovej ofenzíve v nedeľu zosadili režim prezidenta Bašára Asada. Informuje o tom správa z britského denníka The Guardian.

Podľa tohto zdroja, citujúceho televíziu al-Arabíja, Džalálí súhlasí s odovzdaním moci povstaleckej "vláde záchrany". O odovzdaní moci v Sýrii v pondelok s Džalálím rokoval vodca sýrskych povstalcov abú Muhammad Džawlání, ktorý teraz používa svoje pravé meno Ahmad Husajn Šara.

18:44 - Po páde režimu Bašára Asada Rusko podniká kroky na zaistenie bezpečnosti svojich vojenských základní v Sýrii. Na brífingu v Moskve to v pondelok uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje agentúra Reuters.

Rusko má veľkú leteckú základňu Humajmím na severozápade Sýrie a námorné zariadenie v stredomorskom prístave Tartús od svojej vojenskej intervencie, ktorá Asadovi na jeseň roku 2015 pomohla zvrátiť vývoj v občianskej vojne a opäť získať pod svoju kontrolu väčšinu územia krajiny. O osude týchto základní bude ruská strana podľa Peskova rokovať s novým vedením Sýrie po stabilizácii situácie.

18:25 - Sýrski povstalci vyhlásili amnestiu, ktorá sa týka vojenského personálu odvedeného do služby v armáde počas vlády medzičasom zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Podľa pondelkovej správy agentúry Reuters to povstalci oznámili prostredníctvom platformy Telegram.

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) medzičasom v pondelok vyzvala sýrskych povstalcov, aby zaručili humánne zaobchádzanie aj predstaviteľom, podporovateľom a príslušníkom armády režimu zosadeného prezidenta Bašára Asada.

17:45 - Palestínske hnutie Hamas v pondelok zablahoželalo obyvateľom Sýrie k zvrhnutiu prezidenta Bašára Asada a vyzvalo na jednotu v krajine, píše AFP a Reuters.

"Hamas gratuluje bratskému sýrskemu národu k jeho úspechu a dosiahnutiu túžby po slobode a spravodlivosti. Vyzývame všetky zložky sýrskeho národa na zjednotenie," uviedol Hamas vo svojom vyhlásení a dodal, že rešpektuje nezávislosť Sýrie. Hamas zároveň vyjadril nádej, že Sýria aj po odchode prezidenta Asada bude pokračovať v podpore Palestínčanov.

Dočasnú vládu v Sýrii bude vraj viesť šéf administratívy na povstaleckom území

Bašír sa údajne v pondelok v Damasku mal stretnúť s odchádzajúcim sýrskym premiérom Muhammadom Džalílím, ktorý v nedeľu vyjadril pripravenosť spolupracovať s "akýmkoľvek vedením, ktoré si zvolí sýrsky ľud".

archívne video

Protivzdušná obrana v Sýrii reaguje na izraelské raketové útoky neďaleko Damasku (Zdroj: Profimedia)

Úlohou Bašíra - šéfa administratívy spojenej s islamistickou Organizáciou pre oslobodenie Levanty (HTS), ktorá stála proti Asadovi - bude vytvoriť vládu, ktorá bude Sýriu viesť v prechodnom období a pripraví voľby, napísala agentúra Bloomberg.

Bašír sa narodil v provincii Idlib v roku 1983 a študoval elektrotechniku na univerzite v Aleppe, uvádza sa v životopise zverejnenom administratívou, ktorú viedol.

Nateraz nie je známe, či Bašírovo vymenovanie schválila aj HTS a Asadovi oponenti v Tureckom podporovanej sýrskej dočasnej vláde, ktorá ovládala povstalecké územia v provincii Aleppo ešte predtým, ako povstalci koncom novembra začali svoju bleskovú ofenzívu a následne zvrhli Asadov režim.

HRW vyzýva povstalcov v Sýrii na humánne zaobchádzanie s ľuďmi blízkymi Asadovi

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v pondelok vyzvala sýrskych povstalcov, aby zaručili humánne zaobchádzanie aj predstaviteľom, podporovateľom a príslušníkom armády režimu zosadeného prezidenta Bašára Asada. Informuje agentúra AFP.

"Ozbrojené opozičné skupiny... by sa mali zaviazať, že zabezpečia humánne zaobchádzanie zo strany (novej) vlády so všetkými jednotlivcami, vrátane bývalých úradníkov a vojakov, spojeneckých bojovníkov a (režimu) lojálnych ľudí," uviedla riaditeľka HRW pre Blízky východ Lamá Fakíhová.

Povstalci v Sýrii spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs a uplynulú nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask. Asad zo Sýrie ušiel a údajne je v Moskve.

Bleskový postup aliancie povstalcov na čele s Organizáciou pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám) - bývalou odnožou islamistickej siete al-Káida - predstavuje jeden z najväčších zvratov pre Blízky východ za posledné generácie.