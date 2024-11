Známeho českého politika zasiahla zdrvujúca správa: Zomrela mu milovaná matka! Nádherné slová na rozlúčku

Minister vnútra ČR Vít Rakušan. (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Rakušan sa so smutnou správou podelil na sociálnej sieti X. "Zomrela mi maminka. Medzi všetkými nápadnými Rakušanmi nenápadná. Skromná, tichá, silná. Statočná. Vynikajúca lekárka, starostlivá, pozorná, dôsledná. Skvelá mama, vtipná, chápavá, starostlivá, veľkorysá a tiež láskavo pichľavá. Bojovala bez sebaľútosti a nariekania so škaredou chorobou viac ako päť rokov. Obdivuhodne, potichu, nenápadne. Boli sme s ňou do poslednej chvíle, " napísal český politik. Poďakoval sa tiež za pochopenie a rešpektovanie smútku a súkromia.

Kondolenciu mu pod príspevkom okrem iných vyjadrili aj kolegovia z vlády vrátane premiéra Petra Fialu (ODS) a ďalší politici z koaličných aj opozičných strán. Rakúšan zrušil svoj dnešný pracovný program.